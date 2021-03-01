Стало відомо, скільки грошей виділив у 2020-му уряд на захист школярів від Covid-19

Під час епідемії коронавірусу навчальні заклади мають бути забезпечені медичними масками та дезінфікуючими засобами

У 2020 році уряд виділив лише 9% коштів від потреби на на закупівлю засобів індивідуального захисту для шкіл

Минулого року Кабмін виділив 539,5 млн грн на закупівлю медичних масок, дезінфікуючих засобів для створення безпечних умов здобуття загальної освіти. Це становить 9% від потрібних 6 млрд грн, за якими в 2020 році зверталося Міносвіти до Фонду боротьби з Covid-19, але так і не отримало їх.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на відповідь Міністерства освіти з приводу того, чи закуповувались відомством медичні маски, дезінфікуючі засоби для обробки рук і шкіри, дезінфікуючі засоби для поверхонь та інше у 2020 році.

У листі МОН зазначило, що у жовтні 2020 року згідно з постановою Кабміну №984 «Про виділення у 2020 році коштів на забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти» виділили 539,5 млн грн на забезпечення закладів загальної середньої освіти дезінфікуючими засобами в рамках субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Кошти були перерозподілені з інших бюджетних програм, зокрема:

Зменшили видатки на програму «Загальнодержавні заходи у сфері освіти» (підручники, посібники, методичне забезпечення, витрати на електронну освіту) на 77 млн грн.

Зменшили фінансування академічних стипендій студентам, аспірантам, докторантам на 40 млн грн.

Зменшили фінансування програми «Забезпечення здобуття професійної освіти за професіями загальнодержавного значення» на 10 млн грн.

Зменшили видатки на проведення конкурсу «Учитель року» на 4 млн грн тощо.

У вересні 2020 року МОН зверталось до КМУ про виділення з Фонду по боротьбі з Covid-19 3 млрд грн, проте уряд не виділив ці кошти.

Згідно з розрахунками Міносвіти загальна потреба на закупівлю масок та дезінфікуючих засобів на 4 млн учнів та 520 тисяч працівників шкіл складала 6 млрд грн, половина коштів мала бути забезпечена за рахунок співфінансування.

У відповіді StateWatch Міністерство освіти і науки також наголосило на тому, що організація матеріально-технічного забезпечення закладів освіти є повноваженням місцевого самоврядування, а саме виконавчих органів відповідних рад.