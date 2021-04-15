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    Степанов має найвищий рейтинг довіри серед міністрів охорони здоров'я, – опитування

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    Степанову не довіряють 37% українців, опитаних соціологами - Степанов має найвищий рейтинг довіри серед міністрів охорони здоров'я, – опитування
    Степанову не довіряють 37% українців, опитаних соціологами

    Максиму Степанову довіряють 19% опитаних українців

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов має найвищий рейтинг довіри населення серед усіх міністрів охорони здоров'я. Про це свідчать результати опитування «Оцінка медичної сфери в Україні», проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 24-28 березня 2021 року, передає УНН.

    Зокрема, за даними опитування, міністру охорони здоров’я Максиму Степанову довіряють 19%. Ексміністру Уляні Супрун довіряють 14%. Колишніх міністрів Іллю Ємця та Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних. Довіряють їм близько 8-9%, не довіряють – близько третини. Разом із тим, Степанову не довіряють 37%, не знають – 34%, а Супрун не довіряють 61% населення та не знають 17%.

    Опитування проводилось 24-28 березня 2021 р. серед 2 000 респондентів серед населення України віком від 18 років і старших в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,2%.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я рейтинг Максим Степанов
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