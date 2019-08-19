МОЗ запустило онлайн-скринінг для перевірки на туберкульоз



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У липні зареєстровано більше 2 тисяч нових випадків туберкульозу

У липні 2019 року Міністерство охорони здоров'я зареєструвало 2067 нових випадків туберкульозу. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Експерти МОЗ переконані, що більша частина хворих на туберкульоз не знають про свою хворобу.

«Тільки за липень 2019 було зареєстровано 2067 нових випадків туберкульозу. Всього станом на 14 серпня 2019 під контролем знаходяться 20 235 осіб. На переконання експертів, ще близько 5000 хворих на туберкульоз не знають про свою хворобу і не звернулися за медичною допомогою», - йдеться в повідомленні.

Пройти тест можна за цим посиланням

Повідомляється, що у зв'язку з цим розроблено онлайн-тест для перевірки на туберкульоз. Анкета включає в себе 13 питань, на які можна відповісти за 5 хвилин. Відповівши на питання, можна дізнатися, чи є ризик того, що людина хвора на туберкульоз. Також за результатами тесту людині можуть порекомендувати піти на додаткове обстеження.

Крім того, охочий пройти тест отримає інформацію про ступінь ризику захворювання на туберкульоз. Результати тесту анонімні.

У МОЗ попереджають, що симптоми цього захворювання можуть бути непомітними протягом багатьох місяців, а несвоєчасне звернення до лікаря призводить до подовження терміну лікування та виникнення ускладнень хвороби.

До слова, нагадаємо, що наразі у Києві наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності.

Нагадаємо, раніше виконувачка обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун поскаржилася, що у президента ігнорують її заклики скликати засідання РНБО щодо питання вакцинації населення.

Також останнім часом кір почав «розповзатися» й по штатах США.

Ще у січні Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) видав офіційну рекомендацію американським громадянам бути обережними під час подорожей в Україну у зв'язку зі спалахом кору.

У квітні цього року стало відомо, що у Нью-Йорку оголошено надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я в окремих районах міста у зв’язку із спалахом кору. Експерти підозрюють, що до Сполучених Штатів кір потрапив з України. З високою вірогідністю, хворобу перенесли ультра ортодоксальні євреї, які щороку масово відвідують Умань на Черкащині аби побувати на могилі засновника брацлавського хасидизму.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю 14 травня закликало своїх громадян утримуватися від поїздок в країни, де висока ймовірність зараження кором, зокрема, в Україні і Грузії.

Україна очолила список країн із найбільшим зафіксованим поширенням кору у 2018 році.