Супрун потролила директора Інституту серця Тодурова, якого «зцілив» Кашпіровський



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Напередодні Борис Тодуров заявив, що Кашпіровський завітав до нього до Інституту і «зцілив» його спину

«Не варто розраховувати на чудодійну силу мануальної терапії, хіропрактики, акупунктури чи сподіватися на зцілення екстрасенсами», – зазначила Супрун

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун дала поради, що робити у разі виникнення проблем зі спиною.

Вона порадила брати до уваги лише доказові рекомендації та звертатися за порадою до лікаря, що у своїй практиці послуговується міжнародними протоколами.

«Не варто розраховувати на чудодійну силу мануальної терапії, хіропрактики, акупунктури чи сподіватися на зцілення екстрасенсами», – написала Супрун у Facebook, вочевидь адресуючи це звернення директорові Інституту серця Борису Тодурову.

Напередодні він оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі відео, в якому з'явився разом із відомим у 90-х екстрасенсом Анатолієм Кашпіровським. Тодуров написав, що відомий гість завітав до нього до Інституту і «зцілив» його спину.

«Мене – закоренілого скептика, важко чимось здивувати, але тут справді відбулося чудесне зцілення. Ось така приємна зустріч», – написав під відео Тодуров.