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    Здоров'я

    Супрун потролила директора Інституту серця Тодурова, якого «зцілив» Кашпіровський

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    <p>Напередодні Борис Тодуров заявив, що Кашпіровський завітав до нього до Інституту і &laquo;зцілив&raquo; його спину</p> - Супрун потролила директора Інституту серця Тодурова, якого «зцілив» Кашпіровський

    Напередодні Борис Тодуров заявив, що Кашпіровський завітав до нього до Інституту і «зцілив» його спину

    «Не варто розраховувати на чудодійну силу мануальної терапії, хіропрактики, акупунктури чи сподіватися на зцілення екстрасенсами», – зазначила Супрун

    Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун дала поради, що робити у разі виникнення проблем зі спиною. 

    Вона порадила брати до уваги лише доказові рекомендації та звертатися за порадою до лікаря, що у своїй практиці послуговується міжнародними протоколами.

    «Не варто розраховувати на чудодійну силу мануальної терапії, хіропрактики, акупунктури чи сподіватися на зцілення екстрасенсами», – написала Супрун у Facebook, вочевидь адресуючи це звернення директорові Інституту серця Борису Тодурову.

    Напередодні він оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі відео, в якому з'явився разом із відомим у 90-х екстрасенсом Анатолієм Кашпіровським. Тодуров написав, що відомий гість завітав до нього до Інституту і «зцілив» його спину.

    «Мене – закоренілого скептика, важко чимось здивувати, але тут справді відбулося чудесне зцілення. Ось така приємна зустріч», – написав під відео Тодуров.

    здоров'я медицина лікар Уляна Супрун Борис Тодуров
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