Супрун розвіяла популярні міфи про алкоголь



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Мозок жінок та чоловіків реагує на алкоголь по-різному

В. о. міністра охорони здоров'я наголошує, що алкоголь діє на кожну клітину тіла людини

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун поділилася фактами про вплив алкоголю на організм людини, зазначивши, що наслідки його вживання будуть незворотними.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Алкоголь не рятує від депресії.

Супрун зазначає, що непитущі і алкоголіки мають приблизно однакові шанси розвинути депресію - 70% і 80% відповідно.

Вона зазначає, що люди можуть впасти в депресію не через брак етилового спирту в крові, а через життєву ситуацію і брак спілкування з друзями. Важливо розрізняти причини і наслідки.

«Вміти пити» погано

Якщо ви п’єте, і не п’янішаєте, значить, ваші ферменти алкогольдегідрогенази вправно руйнують алкоголь. Тим часом людина продовжує «накидуватися», бо не відчуває сп’яніння і гадає, що все під контролем. Але спирт в печінці стає оцтовим альдегідом — сполукою також токсичною для організму. І руйнувати його мають уже інші ферменти, які можуть діяти повільно. Краще «не вміти пити», тобто мати малоефективні алкогольдегідрогенази і рано спинятися

Безпечної дози алкоголю не існує

Як би ми не прагнули пити «помірковано», алкоголь діє на кожну клітину тіла і їй шкодить. Алкоголь збільшує ризик деменції, раку підшлункової, стравоходу, печінки, прямої кишки, молочної залози. Люди, які надмірно споживають алкоголь, мають вищі ризики серцево-судинних хвороб, гіпертензії та абдомінального ожиріння. Крім цього, алкоголь погіршує поглинання вітамінів кишківником.

Алкоголь не подовжує життя

Навпаки. Преса та блоги поширюють міф, начебто кава та алкоголь подовжують життя -— довгожителі п’ють і те, і те. Але це викривлення та перекручування інформації. Ровесники століття з чаркою та філіжанкою просто мають хороші гени, та, ймовірно, інші бонуси буття.

Не поєднуйте каву та алкоголь

Це офіційна заборона, на додачу до того, що алкоголь шкідливий.

В разі похмілля кава допомагає не усім. З іншого боку, кофеїн допомагає подолати абстинентний синдром, тобто якщо людина пила і раптом вирішила зав’язати.. Крім цього, кава істотно знижує ризик раку печінки, особливо в людей, що перехворіли на гепатит С і зловживають алкоголем, але якщо вони вже не п’ють.

Мозок жінок та чоловіків реагує на алкоголь по-різному

У жінок, що страждають на алкоголізм, в мозкові суттєві збільшені ділянки, що відповідають за задоволення та заохочення поведінки. А в чоловіків навпаки. При цьому алкоголь в чоловіків викликає вдвічі більший викид дофаміну (медіатору, що бере участь в заохоченні), ніж в жінок. Цим нині пояснюють більшу поширеність алкоголізму серед чоловіків. Також науковці вважають, що мозок жінок більш вразливий до пошкодження алкоголем.

Алкоголь погіршує здатність міркувати логічно та раціонально

Часто при цьому активується ризикова сексуальна поведінка, тобто незахищений секс з випадковими партнерами. З іншого боку, падіння тиску через сильну інтоксикацію подекуди робить ерекцію неможливою, а алкоголізм вважають предиктором (точним передвісником) сексуальних негараздів.

Алкоголь змінює роботу генів, залучених в обмін холестерину, підтримання цілісності судин, нейропластичності, та рецепторів нейромедіаторів.

Ці зміни називаються епігенетичні, тобто поверх генів нанесли мітки, які змінили активність генів. Досить часто епігенетичні зміни тривалі і навіть можуть передаватися наступним поколінням. Алкоголізм призвозводить до того, що гени запускають різні процеси — мозок гірше контролює поведінку, рівень холестерину та запальний фон в тілі зростають. Часто це поєднується із накопиченням вісцерального жиру - універсального покажчика ранньої смертності, особливо в чоловіків.

Втім, епігенетичні зміни і запалення внаслідок алкоголізму та вісцерального ожиріння можна частково спинити завдяки фізичним навантаженням та відмови від алкоголю.

«І наостанок. Навіть якщо всі ці аргументи вас не навернули до шанування води, кави та чаю — ніколи не сідайте за кермо, якщо випили. Будь-яка кількість алкоголю в крові може вплинути на навички водіння та підвищує ризики потрапити в аварію», резюмувала Супрун.