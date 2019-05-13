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    Здоров'я

    За електронними рецептами видали перший мільйон ліків

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    За електронними рецептами видали перший мільйон ліків

    Супрун наголосила, що програма «Доступні ліки» працює вже два роки

    У межах програми «Доступні ліки» видано вже мільйон лікарських засобів за електронним рецептом.

    Про це у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

    «Менш ніж за місяць від старту електронних рецептів було виписано перший мільйон рецептів без папірців. А 9 травня о 17:54 було відпущено мільйонний лікарський засіб в одній з аптек у Кривому Розі. Це свідчить про те, що ліки для українців стали ще доступнішими, а лікарі й пацієнти охоче ними користуються», – зазначила в.о. міністра охорони здоров’я.

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    Вона нагадала, що з квітня програма «Доступні ліки» перейшла в адміністрування Національної служби здоров’я України. Завдяки електронній системі тепер можливо прослідковувати будь-яку інформацію стосовно програми «Доступні ліки» – навіть коли точно і де саме були відпущені препарати.

    Зокрема, на телефон пацієнта приходить повідомлення з номером рецепта та кодом, який потрібно назвати в аптеці (за цим номером провізор знаходить рецепт). При потребі лікар може роздрукувати код (наприклад, якщо в пацієнта немає телефона). Одержати препарати можна в будь-якій із 6,4 тисячі аптек, що беруть участь у програмі.

    Супрун наголосила, що програма «Доступні ліки» працює вже два роки. Українці з хворобами серця, діабетом та астмою отримують препарати або цілком безкоштовно, або з невеликою співоплатою. Цього року перелік препаратів розширено до 258, і з них 64 є безоплатними для пацієнтів, решту вони можуть отримати з невеликою доплатою.

    «Завдяки перегляду переліку препаратів програми виробники знизили ціни на 37 торгових найменувань лікарських засобів. Найбільше зниження ціни на препарат сягнуло 45%», – зазначає в.о. міністра.

    За її словами, громадяни України скористалися програмою вже понад 35 мільйонів разів. «За перший рік роботи програми кількість пацієнтів з нормалізованим цукром при діабеті 2-го типу збільшилася. Кількість викликів «швидкої допомоги» з підозрою на інсульт чи інфаркт зменшилася. В цілому було на 17 тисяч менше викликів «швидкої», – констатувала Супрун.

    Водночас вона зауважила, що досі трапляються ситуації, коли пацієнтів в аптеках просять переписувати рецепти від руки, але це – порушення.

    «З подальшим поширенням «Доступних ліків» та продовженням трансформації електронні рецепти стануть такою ж невід’ємною складовою системи охорони здоров’я, як і декларації з сімейними лікарями. Будемо й надалі розвивати програму, щоби кожен українець мав змогу отримати ліки та не витрачати додаткові кошти на лікування!» – наголосила керівник МОЗ. 

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