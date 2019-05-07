Супрун подала позов проти журналіста Дубінського



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Відомий тележурналіст Олександр Дубінський може постати перед судом

Міністр вважає, що журналіст «1+1» розповсюджує фейки

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун подала судовий позов проти журналіста телеканалу «1+1» Олександра Дубінського про захист честі, гідності та ділової репутації.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Минулого тижня мене звинуватили в тому, що «під виглядом реформ» я займаюся розкраданням і відмиванням бюджетних коштів. Автор цих матеріалів Олександр Дубінський... Щойно зареєстрували позовну заяву про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації в Солом’янському суді», - написала вона.

За словами Супрун, матеріали Дубинського - це той жанр фейків, що не містить справжніх доказів чи документів, перекручує цифри та містить багато необґрунтованої брехні.

«У своїх матеріалах стосовно мене та міністерства Олександр видає свої судження за факти або створює навколо реальних подій брехливий контекст. Свою брехню він підкріплює або фейковими документами без деталей і коректного посилання на нормативні акти, або документами, які не підкріплюють суть озвучених звинувачень. Кожен з матеріалів - хрестоматійний приклад інструментів пропаганди та маніпуляцій», - наголосила Супрун.

При цьому вона зазначила, що на Дубінського щонайменше чотири рази подавали позови до суду, і усі справи стосуються спростування недостовірної інформації, надання доказів та захисту ділової репутації.

Глава МОЗ додала, що після оприлюднення Дубінським неправдивої інформації щодо неї отримала багато повідомлень і коментарів про необхідність подавати в суд також.

«Вирішила протестувати такий інструмент захисту правди, оскільки, як ми бачимо, від спростування фейків - тенденція щодо їхньої появи не зменшується... Триматиму в курсі щодо перебігу справи», - пообіцяла Супрун.