Супрун розповіла про користь та шкоду ягоди годжі і спіруліни



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Суперфуди

Супрун порадила українцям перед вживанням «суперфудів» проконсультуватися із лікарями

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розвінчала черговий міф. Цього разу — про неймовірну користь «суперфудів».

Про це написала Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Вона зауважила, що люди часто витрачають великі кошти на певні популярні продукти з метою схуднення, однак користь від них не завжди є настільки унікальною, як стверджують їхні популяризатори.

Зокрема до таких продуктів також відносяться й так звані «суперфуди» — продукти, які містять високу концентрацію поживних речовин та збагачені великою кількістю мікроелементів, вітамінів та мінералів. Зазвичай це екзотичні фрукти, овочі, ягоди, насіння чи зерна, які начебто здатні принести величезну користь для здоров"я.

«Науковці стверджують, що цінність цих продуктів значно перевищена, а їхні виробники використовують маркетингові хитрощі задля збільшення прибутків. Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) переглянуло дослідження щодо поживності таких продуктів та не знайшло настільки реальних доказів їхньої користі для здоров’я, як стверджують їхні виробники. Так, наприклад, Cancer Research UK зазначає, що поки існує мало наукових доказів, що саме ці продукти здатні зменшувати ризики появи онкологічних захворювань. Втім, виробники суперфудів часто вказують, що це навпаки», — зауважує Супрун.

Супрун наголосила, що в Україні суперфуди лише наразі почали набувати популярності: на полицях в магазинах можна побачити продукти з екзотичними назвами, наприклад, ягоди годжі, чіа, кіноа, спіруліна чи фізаліс.

«Деякі з них справді мають високу поживність, вміст вітамінів та мінералів та є потенційно корисними. Втім, не можна стверджувати, що вони мають беззаперечну користь для всіх. Тому якщо ви вирішили додати до свого раціону щось нове та екзотичне — будьте уважні. Варто зважати на те, що продукти, які називаються суперфудом, не завжди мають очікувану поживну цінність, а для когось можуть бути навіть протипоказані», — додала вона.

Супрун порадила українцям перед вживанням «суперфудів» проконсультуватися із лікарями, щоб уникнути будь-яких ризиків для здоров’я.