Супрун розповіла, скільки українців інфіковані ВІЛом



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Лише половина інфікованих українців знають про свій статус

В Україні проживає близько 244 тисяч ВІЛ-інфікованих громадян – Супрун

Всього в Україні проживає близько 244 тисяч ВІЛ-інфікованих громадян. Про це повідомила керівник Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун.

За її словами, це оціночна кількість інфікованих людей. І лише половина з них знають про свій ВІЛ-позитивний статус.

«Зараз в Україні немає проблем з лікуванням — ми першими у Східній Європі переходимо на 100% забезпеченість ліками. Тобто кожен ВІЛ-позитивний українець може отримувати лікування безоплатно! Зараз у подоланні хвороби найважливіше — виявити й привести на лікування всіх, хто живе з ВІЛ», - підкреслила вона у Facebook.

Очільник міністерства зазначила, що в Україні більшість нових випадків виявляються вперше на 3 та 4 клінічних стадіях ВІЛ-інфекції, коли стан здоров'я вже незадовільний.

«Ця ситуація може бути виправлена, якщо не заплющувати очі на проблему та вчасно проходити тестування … Якщо ви ще не перевіряли себе — час дорослішати. Завітайте до найближчого пункту тестування та зробіть тест. Це швидко (15 хвилин), безоплатно та конфіденційно! Адреси з місцями для тестування на ВІЛ в Україні можна знайти на сайті AHF Ukraine: https://freehivtest.org.ua/uk/locations-uk/», - повідомила вона.

Супрун додала, що швидкий тест на ВІЛ можна пройти і в сімейного лікаря, в кожному закладі охорони здоров'я, який надає первинну медичну допомогу. У наступному році в країну буде завезено більше мільйона високоякісних (точність 99%) тестів як за державні кошти, так за фінансування міжнародних донорів.

«Сьогодні ми як ніколи близько, щоб подолати одну з найжахливіших епідемій за часів існування людства. СНІД більше не входить в десятку провідних причин смертності. Але досі з ВІЛ-інфекцією живе близько 37 мільйонів людей на планеті», - також розповіла очільник відомства.

Щороку 1 грудня в усьому світі проходять заходи до Дня боротьби зі СНІДом.

Нагадаємо, у Китаї народилися перші генетично змінені діти. Принаймні, про це повідомляють науковці. Дівчатка-близнюки мають ген, що повинен захистити їх від розвитку ВІЛ-інфекції.