Супрун розповіла, як правильно готувати картоплю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Супрун, ідеальна страва з картоплі має бути нежирною, холодною, приготованою в шкірці й доповненою овочами

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, чому саме картопля корисна, а також як її збирати і готувати. Про це Супрун повідомила у Facebook.

Супрун зазначила, що картопля корисна тим, що 100 г вареної чи печеної картоплі дають всього лише 94 ккал. Це менше, ніж рис чи спагеті. Однак приготування картоплі з використанням олії, вершків, сметани, сиру, жирного м’яса, шинки збільшує її калорійність в рази.

У картоплі високий глікемічний індекс. Це означає, що рівень глюкози крові зростатиме досить швидко після поїдання картоплі.

Картоплю варто намагатися їсти разом з овочами. Глікемічне навантаження не зміниться, але сповільнити зростання рівня глюкози можна завдяки овочевому салату і фруктам на десерт замість солодощів.

«Ідеальна страва з картоплі має бути нежирною, холодною, приготованою в шкірці й доповненою овочами. Жах, скажете ви. Але саме так ви стримаєтеся від переїдання і зайвих жирів, не з’їсте утворені з олії альдегіди, збережете під шкіркою вітаміни та мінерали і переведете крохмаль у потрібну, резистентну, форму», - зазначила Супрун.

Картоплю краще запікати чи відварювати в шкірці, на пару або готувати в мікрохвильовці. Так вітамін С і калій не втрачатимуться. Мікрохвильова піч зберігає вдвічі більше вітаміну С, ніж каструля з окропом. Ще відварену картоплю можна порізати, швидко обсмажити зі спеціями та часником і їсти.

«Деруни чи смажена картопля надто смачні (і некорисні), щоб їх часто їсти. Проблема в соняшниковій олії, на якій смажать, та її кількості в кінцевій страві. У ній багато омега-6 жирних кислот. Їх надлишок сприяє формуванню прозапального фону. При сильному нагріванні соняшникова олія (як всі олії) утворює альдегіди», - зазначила Супрун.

Найкращими оліями для смаження вважають оливкову та ріпакову.

Картоплю фрі та чіпси їсти не треба. Фритюр роблять на суміші олій і нагрівають їх за високої температури по кілька разів. Це призводить до утворення трансжирів, а вони сприяють запальним процесам та атеросклерозу.

Також Супрун дала цінні пораді, як безпечно копати картоплю. Потрібно берегти поперек, навантажувати і протилежні групи м’язів, тобто прогинатися назад, розтягувати квадрицепс стегна (взятися за ступню і підтягнути ноги до сідниці). Тримайте поперек у теплі.

«Працюйте в рукавицях. Краще оберіть не просто трикотажні рукавиці, а спеціальні міцні рукавиці, стійкі до порізів. Це захистить не лише від бруду, а й від поранень», - додала Супрун.

Якщо нахилятися важко, підстеліть щось під коліна і працюйте так. Є наколінники, рекомендовані для роботи, що потребує нахилів. Варто пити воду, захищати шкіру від ультрафіолету і не перевтомлюватися.