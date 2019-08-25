Науковці визначили критичний вік, коли підвищення кров’яного тиску особливо небезпечне



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Людина може наражатися на небезпеку протягом багатьох років без симптомів

Вчені з Університетського коледжу Лондона провели дослідження, яке дозволило визначити критичний вік, коли підвищення кров’яного тиску, особливо небезпечне. За словами фахівців, ризик пов’язаний зі зменшенням обсягу мозку.

Про це повідомляє Ukrhealth.

Дослідники спостерігали за 500 людьми, які були народжені в 1946 році. В результаті чого вдалося зв’язати показник артеріального тиску в першій половині життя з подальшим пошкодженням кровоносних судин. Як з’ясувалося, високий кров’яний тиск саме у віці від 36 до 43 років пов’язано зі скороченням мозку. За словами вчених, в цілому, з віком головний орган центральної нервової системи у кожної людини трохи стискається, але цей процес більш актуальний для осіб з нейродегенеративними захворюваннями, такими як судинна деменція. Вважається, що всихання такого роду передує розвитку цих недуг.

Підвищення АТ у віці від 43 до 53 років також пов’язано з підвищеним пошкодженням кровоносних судин або «міні-інсультами», коли люди досягають 70-річного віку. Варто відзначити, що це не вперше, коли артеріальний тиск пов’язано з підвищеним ризиком розвитку деменції, але в даному випадку вчені змогли кількісно визначити ці строки.

«Під гіпертонією ми маємо на увазі підвищення артеріального тиску, що змушує кров тиснути на стінки артерії. Ви можете наражатися на небезпеку протягом багатьох років без симптомів. Краще перевіряти АТ через регулярні проміжки часу, особливо якщо ви літня людина, щоб спробувати уникнути серйозної шкоди здоров’ю», – додали вчені.

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