Литовські волонтери передали госпіталю в Маріуполі ліжка і реанімобіль



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Військові медики 61-го госпіталю отримали спеціальне обладнання з Литви для порятунку наших бійців

Лікарня отримала 15 спеціальних медичних ліжок - вони функціональні та мобільні

Литовські волонтери передали для потреб 61-го мобільного військового госпіталю в Маріуполі реанімобіль і 15 функціональних медичних ліжок, повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил.

«Досі ми використовували ліжка, надані нам місцевою міською лікарнею. Ліжка функціональні, дуже зручні в порівнянні з попередніми, їх можна піднімати і опускати, що зручно при перекладанні поранених на каталку. Попередні ліжка були низенькі, і потрібно було кілька людей, щоб перемістити одного хворого, це вимагало часу і додаткових зусиль. Зараз це набагато простіше. Більше того, вони мобільні і легко пересуваються», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 61-й мобільний госпіталь - це госпіталь другої лінії з елементами четвертої, тобто такий, де проводять спеціалізоване лікування, і тому дуже важливо, щоб в медичному закладі завжди була достатня кількість реанімобілів для здійснення евакуації.

За словами представника українсько-литовської громадської організації «Шлях до мрії» Володимира Мазура, більше року тому Маріуполь відвідали мер Акмянського району Литовської Республіки Віталюс Мітрофановас і президент литовсько-українського товариства міжнародної підтримки «Шлях до мрії» Андрюс Алманіс.

«Під час візиту спільно з українською стороною були визначені шляхи та обсяги допомоги, і як раз у рамках цієї допомоги військовий госпіталь отримав 15 ліжок і два реанімобілі з медичним обладнанням», - сказано в повідомленні.

Також в інформації повідомляється, що литовські волонтери і надалі мають намір надавати Україні свою підтримку і допомогу.