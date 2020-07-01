  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    На Буковині за добу виявили ще пів сотні хворих на коронавірус

    • Розсилка
    <p>Впродовж доби 30 червня Чернівецький обласний лабораторний центр опрацював 470 зразків на коронавірус</p> - На Буковині за добу виявили ще пів сотні хворих на коронавірус

    Впродовж доби 30 червня Чернівецький обласний лабораторний центр опрацював 470 зразків на коронавірус

    Загалом у Чернівецькій області Covid-19 підхопили 4850 осіб

    На Буковині у вівторок, 30 червня, офіційно підтверджено ще 49 випадків зараження коронавірусом.

    Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    За його словами, усього впродовж доби обласний лабораторний центр опрацював 470 зразків на Covid-19.

    Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4850 осіб.

    Водночас, 16 буковинців у вівторок здолали Covid-19 та отримали двічі негативний результат тесту.

    Нагадаємо, 29 червня чернівецькі медики упродовж отримали лабораторні підтвердження 56 випадків зараження коронавірусом.

    До слова, глава МОЗ допустив закриття курортів в Україні через сплеск коронавірусу.

    Як відомо, в Україні 30 червня зафіксовано 706 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, це на 60 випадків більше, ніж 29 червня (646).  Загалом в Україні 44 334 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. Проведено 655 750 тестувань методом ПЛР.

    здоров'я медицина Україна Чернівецька область коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ