На Буковині за добу виявили ще пів сотні хворих на коронавірус



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Впродовж доби 30 червня Чернівецький обласний лабораторний центр опрацював 470 зразків на коронавірус

Загалом у Чернівецькій області Covid-19 підхопили 4850 осіб

На Буковині у вівторок, 30 червня, офіційно підтверджено ще 49 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За його словами, усього впродовж доби обласний лабораторний центр опрацював 470 зразків на Covid-19.

Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4850 осіб.

Водночас, 16 буковинців у вівторок здолали Covid-19 та отримали двічі негативний результат тесту.

Нагадаємо, 29 червня чернівецькі медики упродовж отримали лабораторні підтвердження 56 випадків зараження коронавірусом.

До слова, глава МОЗ допустив закриття курортів в Україні через сплеск коронавірусу.

Як відомо, в Україні 30 червня зафіксовано 706 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, це на 60 випадків більше, ніж 29 червня (646). Загалом в Україні 44 334 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. Проведено 655 750 тестувань методом ПЛР.