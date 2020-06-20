В Офісі президента закликали дотримуватися карантину



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Тимошенко підкреслив, що влада не хоче посилювати карантин, однак таку ймовірність він не виключає

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко закликав дотримуватися карантину, щоб уникнути введення жорстких обмежень.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

Тимошенко закликав дотримуватися соціальної дистанції і масковий режим.

«Якщо ми зараз не припинимо цю ситуацію, може бути через 10 днів зовсім інша ситуація. А ми не хочемо знову вводити карантин, який був у нас. Закликаємо зараз максимально дотримуватися всіх умов карантину. Ніхто ж не хоче, щоб літа не було через 10 днів. Тому треба носити маски, дезінфікувати руки і дотримуватися інших умов, що вимагають заклади», - сказав він.

Тимошенко підкреслив, що влада не хоче посилювати карантин, однак таку ймовірність він не виключає.

Загалом в Україні 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829).

Тим часом у світі зареєстровано вже понад 8,5 млн заражень коронавірусом.

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