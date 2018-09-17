Третій випадок малярії зафіксували у Кропивницькому



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Громадянин Нігерії прибув на навчання 31 серпня, а минулої суботи він звернувся по медичну допомогу

У Кіровоградській області зафіксовано третій випадок малярії в 2018 році. Захворів 19-річний громадянин Нігерії, який вчиться в одному з вишів у Кропивницькому.

Про це повідомляє регіональний лабораторний центр у понеділок, 17 вересня.

«Ще один випадок малярії зареєстрований у Кіровоградській області. Захворів 19-річний громадянин Нігерії, який вчиться в одному з вищих навчальних закладів міста Кропивницький», - йдеться у повідомленні.

Юнак прибув на навчання 31 серпня 2018 року. Відчував себе хворим з 10 вересня. А по медичну допомогу звернувся 15 вересня.

«Був госпіталізований в інфекційне відділення з діагнозом малярія. Діагноз підтверджений лабораторно. Фахівці Кіровоградського обласного лабораторного центру провели епідрозслідування та протиепідемічні заходи», - додали в обласному лабораторному центрі.

В кінці серпня в Кіровоградській області захворів на малярію громадянин України, який прибув з Республіки Конго. Він працював у цій країні за контрактом.

Також стало відомо, що в Харківській області зареєстрований сьомий випадок малярії за цей рік. Захворів 18-річний громадянин Нігерії, який прибув до Харкова на навчання в один із вишів.

Малярія - інфекційна хвороба, збудником якої є плазмодії малярії, що передаються від хворої людини через укуси малярійних комарів. Хвороба поширена в країнах із тропічним кліматом, протікає з нападами ознобу, підвищенням температури тіла і порушеннями різних органів і систем організму. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно реєструється понад 200 млн випадків малярії, 90% з яких припадає на країни Африки.