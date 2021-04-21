Covid-19 в Україні: кількість випадків наближається до 2 млн

Вчора до закладів охорони здоров'я з діагнозом ковід або підозрою на нього госпіталізували 4 411 людей

Найбільше нових ковід-хворих зафіксували у Києві та у Харківській області

За минулу добу в Україні було виявлено 12 162 нових хворих на коронавірус. За весь час пандемії за офіційними даними захворіло 1 974 118 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook. Зазначимо, що добою раніше в Україні було виявлено 9 тисяч нових хворих на коронавірус.

Також минулої доби від ускладнень хвороби померло 429 пацієнтів. Одужали – 5 572 особи. До закладів охорони здоров'я з діагнозом ковід або підозрою на нього госпіталізували 4 411 хворих.

За минулу добу в Україні було виявлено 12 162 нових хворих на коронавірус. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Також минулої доби від ускладнень хвороби померло 429 пацієнтів. Одужали – 5 572 особи. До закладів охорони здоров'я госпіталізували 4 411 хворих.

За даними МОЗ вчора одужало 14 720 осіб.

«Здійснено тестувань за добу – 109 007 (зокрема методом ПЛР – 46 746, методом ІФА – 17 235, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 026) », – йдеться в повідомленні.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 974 118 осіб;

одужало – 1 514 472 особи;

летальних випадків – 40 796;

проведено ПЛР-тестувань – 9 042 785.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.

15 042 людини щеплено проти Covid-19 за добу 20 квітня 2021 року в Україні.

477 833 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 477 831 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

місто Київ – 965 випадків/ 1 650 щеплень;

Вінницька область – 327 випадків/ 473 щеплення;

Волинська область – 382 випадки/ 592 щеплення;

Дніпропетровська область – 771 випадок/ 981 щеплення;

Донецька область – 735 випадків/ 575 щеплень;

Житомирська область – 276 випадків/ 396 щеплень;

Закарпатська – 104 випадки/ 560 щеплень;

Запорізька область – 845 випадків/ 822 щеплення;

Івано-Франківська область – 106 випадків/ 466 щеплень;

Київська область – 881 випадок/ 683 щеплення;

Кіровоградська область – 126 випадків/ 181 щеплення;

Луганська область – 336 випадків/ 194 щеплення;

Львівська область – 492 випадки/ 1 576 щеплень;

Миколаївська область – 397 випадків/ 355 щеплень;

Одеська область – 769 випадків/ 900 щеплень;

Полтавська область – 539 випадків/ 335 щеплень;

Рівненська область – 616 випадків/ 485 щеплень;

Сумська область – 437 випадків/ 499 щеплень;

Тернопільська область – 269 випадків/ 339 щеплень;

Харківська область – 938 випадків/ 644 щеплення;

Херсонська область – 171 випадок/ 411 щеплень;

Хмельницька область – 717 випадків/ 715 щеплень;

Черкаська область – 622 випадки/ 364 щеплення;

Чернівецька область – 202 випадки/ 498 щеплень;

Чернігівська область – 139 випадків/ 348 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 269 мобільними бригадами з імунізації та 462 пунктами щеплення.

До листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 478 370 людей.

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