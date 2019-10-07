«Корисна програма»: як вибрати смачну і ароматну каву?



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Кофеїн шкідливий для здоров'я - міф чи реальність? Про це можна дізнатися вже завтра

У вівторок, 8 жовтня, о 10:00 на «Інтері» - новий випуск ток-шоу про якість життя «Корисна програма», присвячений каві. Ведучий Олександр Лук'яненко і експерти проекту розкажуть, як вибирати якісний продукт і як розбиратися в різних сортах ароматного напою і ступеня обсмаження кавових зерен.

Багато людей починають свій день з чашки ароматної кави, яка надає бадьорості і допомагає відновити життєву енергію. Однак існує маса міфів і помилок, пов'язаних з кавою. Наприклад, «кофеїн шкідливий для здоров'я», «від кави буває безсоння», «кава зневоднює організм», «за допомогою кави можна протверезіти». Які з цих тверджень - правда? Яка кава краще бадьорить? Чи підвищує кава тиск? І на що варто звертати увагу при виборі напою?

«Арабіка і робуста - два найпоширеніші види кави, в яких міститься абсолютно різна кількість кофеїну, - пояснює експерт «Корисної програми», власник кавового бізнесу Вадим Грановський. - Кращі сорти кави по смаковим і ароматичним якостям - це 100% арабіка. Робуста ж - більш дешевий напій з грубим смаком, в основному йде на виробництво розчинної кави. Але саме в робусті міститься до 3% кофеїну, що в 2-3 рази більше, ніж в арабіки. Кофеїн - стимулююча речовина, що збуджує нервову систему і змушує мозок працювати ефективніше. Якщо ви п'єте більше 4 чашок робусти в день, це може негативно позначитися на вашому здоров'ї: з'явиться нервозність, підвищене серцебиття, безсоння».

Чи можна знайти якісну каву в наших магазинах? Як її правильно зберігати вдома? З якими продуктами найкраще поєднується кава? І як в домашніх умовах приготувати кавовий скраб для рук і маску для обличчя? У студії ток-шоу на ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко і експерти «Корисної програми»: кавовий дегустатор Аліна Вітренко; лікар-кардіолог Станіслав Рафальський; власник кавового бізнесу Вадим Грановський. Корисними порадами, як можна використовувати каву в косметології, поділиться співачка Злата Огневич.

«Уже більше місяця не вживаю кави, - зізнається Злата Огневич. - Тому що у мене з'явилася залежність від цього напою: я випивала по 5 чашок в день! Вирішила позбутися шкідливої звички. Тепер раз на місяць влаштовую собі кавові дні, в решту часу заміняю його трав'яним чаєм. А улюблену каву використовую для догляду за шкірою: змішую тростинний цукор, мелену каву і мед - виходить скраб для обличчя і тіла. Це одне з кращих домашніх засобів, які я коли-небудь використовувала».

Випуск ток-шоу «Корисна програма», присвячений каві, дивіться завтра, 8 жовтня, о 10:00 на телеканалі «Інтер».

Також на цьому тижні глядачі «Інтера» побачать такі випуски «Корисної програми»:

У середу, 9 жовтня, о 10:00 на «Інтері» - випуск про те, на що звертати увагу при виборі коропа. Згідно з китайською медициною, вживання цієї риби зміцнює імунітет, налагоджує травлення, покращує зір. Чим ще корисний короп для людського організму? Чи може його регулярне вживання поліпшити пам'ять? Як вибрати дійсно смачний і безпечний продукт? Як швидко почистити цю рибу? І для приготування яких делікатесів можна використовувати коропа, з'ясують експерти ток-шоу, серед яких - актриса Ольга Сумська.

У четвер, 10 жовтня, о 10:00 на «Інтері» - програма про молоко.

З молока виготовляють величезну кількість корисних продуктів. Також його використовують в косметології, в медицині - як засіб для чищення - і навіть як чорнило для секретних листів. Як вибрати якісне молоко? Яке молоко корисніше - рослинне або коров'яче? У чому різниця між пастеризованим, ультрапастеризоване і парним? Як відрізнити якісний продукт від фальсифікату? І як можна використовувати молоко в косметології? Про це розповість ведучий Олександр Лук'яненко і експерти програми. Зоряні гості випуску - музиканти Лілія Кіш та Артур Бос.

А в п'ятницю, 11 жовтня, о 10:00 в ефір «Інтера» вийде випуск «Корисної програми» про картоплю.

У 19 столітті селяни на Русі називали картоплю «чортовим яблуком», «земляною грушею», «ріпою диявола», відмовляючись її вирощувати і їсти. Але сьогодні картопля завоювала весь світ. Більшість українців вважає його другим хлібом. Як зрозуміти, чи оброблялася рослина «хімією»? Які страви з картоплі найкорисніші для здоров'я? І чи можна схуднути на картопляній дієті? Зірковий гість програми - актор Анатолій Матвійчук.