У дитсадку на Харківщині спалах кишкової інфекції

У садочку шість випадків гострих кишкових інфекцій у дітей

В яслах-садку Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області в період з 5 до 9 березня зафіксували шість випадків гострих кишкових інфекцій у дітей. Про це повідомив Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я.

«П’ятеро хворих зареєстровано у першій молодшій групі, один хворий (брат одного із захворілих з першої молодшої групи) – у середній... Основні клінічні прояви захворювання: підвищення температури тіла, рідкі випорожнення, блювота, слабкість», – зазначили у центрі.

Повідомляється, що медики оцінюють стан дітей як середнього ступеня тяжкості. Четверо хворих перебувають на амбулаторному лікуванні, двоє – госпіталізовані.

Протиепідемічні заходи в садку і лабораторні дослідження тривають.

Що стало причиною інфекції, не повідомляється.

Як повідомлялося, минулого тижня у загальноосвітній школі №20 у Житомирі було зареєстровано гостру кишкову інфекцію. Постраждали дев’ять учнів (2012 – 2013 р.н.).

21 лютого у селі Джурин у Тернопільській області в дошкільному навчальному закладі підтвердився спалах гострої кишкової інфекції у дев'яти дітей.

Раніше в дитсадку №10 в Тернополі стався спалах гострої кишкової інфекції. Було лабораторно підтверджено спалах гострої кишкової «ротавірусної інфекції» у 11 дітей (2016 – 2017 р.н.).