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    У дитсадку на Харківщині спалах кишкової інфекції

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    Двоє вихованців садочка госпіталізовані з гострою кишковою інфекцією - У дитсадку на Харківщині спалах кишкової інфекції
    Двоє вихованців садочка госпіталізовані з гострою кишковою інфекцією
    Фото з відкритих джерел

    У садочку шість випадків гострих кишкових інфекцій у дітей

    В яслах-садку Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області в період з 5 до 9 березня зафіксували шість випадків гострих кишкових інфекцій у дітей. Про це повідомив Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я.

    «П’ятеро хворих зареєстровано у першій молодшій групі, один хворий (брат одного із захворілих з першої молодшої групи) – у середній... Основні клінічні прояви захворювання: підвищення температури тіла, рідкі випорожнення, блювота, слабкість», – зазначили у центрі.

    Повідомляється, що медики оцінюють стан дітей як середнього ступеня тяжкості. Четверо хворих перебувають на амбулаторному лікуванні, двоє – госпіталізовані.

    Протиепідемічні заходи в садку і лабораторні дослідження тривають.

    Що стало причиною інфекції, не повідомляється.

    Як повідомлялося, минулого тижня у загальноосвітній школі №20 у Житомирі було зареєстровано гостру кишкову інфекцію. Постраждали дев’ять учнів (2012 – 2013 р.н.).

    21 лютого у селі Джурин у Тернопільській області в дошкільному навчальному закладі підтвердився спалах гострої кишкової інфекції у дев'яти дітей.

    Раніше в дитсадку №10 в Тернополі стався спалах гострої кишкової інфекції. Було лабораторно підтверджено спалах гострої кишкової «ротавірусної інфекції» у 11 дітей (2016 – 2017 р.н.).

    Наприкінці січня на Одещині дев'ять дітей захворіли на сальмонельоз через бруд у харчоблоці. Щоб встановити причини зараження, інфекціоністи провели епідрозслідування. У дитсадку взяли 122 проби – сім проб харчових продуктів, одну пробу води і 115 змивів з меблів і кухонної техніки. Також перевірили 86 осіб, які контактували з дітьми.

    Теги: діти отруєння лікарня Харківщина дитячий садок
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