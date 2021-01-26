На Одещині дев'ять дітей захворіли на сальмонельоз через бруд у харчоблоці

Двоє дітей було госпіталізовано

У дитсадку №21 у Чорноморську стався спалах захворюваності на сальмонельоз. Заразилися дев'ять дітей, двоє з них госпіталізовані. Як повідомив «Думській» головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, перший випадок захворювання зареєстрували 17 січня, станом на 25 число, кількість хворих зросла до дев'яти.

Стан хворих оцінюється як легкої та середньої тяжкості. Двох дітей госпіталізували з діагнозом «гострий гастроентероколіт» в інфекційне відділення Чорноморської міської лікарні. У трьох хворих лабораторно підтверджено сальмонельоз.

Щоб встановити причини зараження, інфекціоністи провели епідрозслідування. У дитсадку взяли 122 проби – сім проб харчових продуктів, одну пробу води і 115 змивів з меблів і кухонної техніки. Також перевірили 86 осіб, які контактували з дітьми.

«За попередніми даними розслідування, у харчоблоці не дотримувався температурний режим зберігання молочної продукції, не була вчасно замінена обробна дошка, персонал порушував графік генеральних прибирань», – заявив Гончаров.

Дитсадок призупинив роботу. У приміщеннях закладу та у будинках хворих дітей провели дезінфекцію. Діти, які контактували з хворими, знаходяться на семиденнім спостереженні лікарів.

Нагадаємо, що в Україну завезли з Польщі курячі крильця з сальмонелою.