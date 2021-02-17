Мешканець Чернігова пригощав 12-річну дівчинку алкоголем. Дитина в реанімації

Дорослий чоловік так пригощав дівчинку аж та знепритомніла

Сам молодик пити алкоголь відмовився

В Чернігові 33-річний дядько напоїв алкоголем 12-річну школярку до стану важкого алкогольного отруєння. Дитина в реанімації, а на чоловіка складено адміністративний протокол.

Про це у вівторок, 16 лютого, повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.

У День святого Валентина, 14 лютого, близько 18:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шевченка компанія молодих людей несе в невідомому напрямку непритомну дівчину. На місце виїхали правоохоронці та карета швидкої допомоги. Дівчинці надали невідкладну медичну допомогу та госпіталізували її до реанімаційного відділення у стані тяжкого алкогольного отруєння.

Поліцейські встановили, що 12-річна дівчинка мешкає в одному з сіл неподалік обласного центру.

«Зі слів бабусі, яка виховує дитину, того дня її онука поїхала в Чернігів, аби зустрітися з друзями. Ввечері діти зайшли до під’їзду багатоповерхівки. З однієї з квартир до них вийшов наочно знайомий дорослий чоловік. Він запропонував дітям випити спиртне і швидко виніс пляшку. 12-річна дівчинка погодилася спробувати алкоголь, хоча сам молодик відмовився його пити. Невдовзі після випитого дівчинці стало зле, вона знепритомніла. Коли друзі винесли її з під’їзду, це побачили небайдужі громадяни і звернулися до поліції», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили особу причетного до правопорушення та склали на чоловіка протокол за статтею 180 Кодексу України про адміністративні правопорушення (доведення неповнолітнього до стану сп’яніння), що тягне за собою накладання штрафу. Поліція скерувала адмінматеріали до суду.

Напередодні, у Боярці в академічному ліцеї «Гармонія» сталась трагедія. Згідно з оперативними даними, дві учениці сьомого класу вжили невідомі речовини, внаслідок чого отруїлись.

Одну дівчинку не вдалось врятувати. Натомість друга школярка знаходиться в лікарні в стані середньо стабільному.

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