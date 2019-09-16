У Харкові померла одномісячна дитина, якій на голову впав мобільний телефон



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Медики боролися за життя крихітки кілька місяців

Лікарі діагностували в дівчинки пошкодження шийного хребця з крововиливом у спинний мозок

У Харкові через падіння мобільного телефону померла одномісячна дитина. Про це повідомляє місцеве видання NewsRoom.

Зазначається, що трагедія сталась ще навесні під час годування дитини. Мама паралельно розмовляла по телефону, коли той вислизнув в неї з рук та впав на голову дитини.

Лікарі діагностували в дівчинки пошкодження шийного хребця з крововиливом у спинний мозок.

Дівчинка впала в кому, декілька місяців лікарі намагались врятувати її життя, але всі зусилля виявились марними.

Слідчі порушили кримінальну справу за статтею 121 КК України («умисні тяжкі тілесні ушкодження»). Раніше жінці інкримінували злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

В даний момент вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.

До слова, у Рівному 12-річна дівчинка ромської національності народила дитину.