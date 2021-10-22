Поліція порушила 800 справ за підробку covid-сертифікатів: що загрожує шахраям

На тлі масових підробок сертифікатів про вакцинацію в Україні фіксується найбільша смертність у Європі від Covid-19

В Міністерстві внутрішніх справ підрахували кількість відкритих кримінальних справ за фактом підробки covid-сертифікатів. Таких в Україні вже майже 800, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Майже 800. Саме стільки кримінальних проваджень розпочато за фактом підробки сертифікатів вакцинації. Тим часом в Україні фіксується найбільша смертність від Covid-19. Тому звертаюся до всіх! Повідомляйте про факти підробки сертифікатів на гарячу лінію кіберполіції», – звернувся до громадян міністр.

Зазначимо, що за виготовлення і збут підробленої документації правопорушникам може загрожувати покарання – від штрафу у 17 тисяч гривень до 5 років позбавлення волі.

Разом з тим за використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачене покарання – від штрафу на суму до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2 років.

Тим часом кількість хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає останній тиждень. Лікарні не встигають відкривати нові ліжкомісця для хворих. Кілька діб поспіль в Україні фіксуються також нові антирекорди: лише за вчора ми маємо 23 тисячі нових хворих та понад 600 смертей.

Також вчора МОЗ озвучив кількість пасажирів, у яких перед посадкою на потяг виявили Covid-19.

Крім того, названі головні причини смерті українців у жовтні.

Нагадаємо, що лікарка спростувала найголовніші страхи нардепів щодо коронавірусу. Стало відомо, скільки нардепів досі невакциновані, депутат Радуцький оприлюднив лячні дані.

Деякі «слуги» не вірять в існування коронавірусу та впевнені, що «вакцинація – це чипування».

Графіка МОЗ

Також епідеміологиня спрогнозувала, яким буде карантин в Україні на новорічні свята.

Зазначимо також, що українці наступного року будуть повторно проходити повний курс вакцинації.



