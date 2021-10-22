«Закуплюся за вас у магазині». Вакциновані українці придумали новий бізнес

Вакциновані пропонують невакцинованим зробити за них покупки в магазині

В регіонах, де почали діяти жорсткі карантинні обмеження, вакциновані від Covid-19 українці почали заробляти на тих, хто ще не щепився

Українці пропонують нещепленим від Covid-19 мешканцям Кривого Рогу, Дніпра, Львова, Миколаєва, Харкова та інших міст країни послуги так званих кур'єрів. Заповзятливі люди, у яких є сертифікат про вакцинацію, готові зробити покупки в магазинах і віддати товари тим, хто не може цього зробити через відсутність щеплень.

Вартість послуги різна: є пропозиції як за 100 грн, так і за 150 грн.

«Якщо у вас немає зеленого сертифіката Covid-19 і ви не можете потрапити до торгового центру, кафе, ресторану тощо ... щось купити, а може, купити щось за кордоном ... можете відправити виконати це завдання того, у кого цей сертифікат є. Наприклад, мене. Сертифікат в «Дії», дві вакцини Pfizer. Вартість послуги 100 грн», – пропонує Володимир з Кривого Рогу.

Втім, є «ковідні кур'єри», які пропонують свої послуги на дуже обмеженій території. Наприклад, Ірина готова піти до будь-якого магазину лише на правому березі Дніпра. За роботу бере 100 грн/година плюс оплата проїзду.

До речі, схоже, що бізнес у неї йде добре: замовлення бере переважно, за попереднім записом, а ще надає інформацію про наявність вільних місць. «Телефонуйте, на найближчі 3 дні залишилося небагато місць», – повідомила вона 20 жовтня.

А є ще й спеціалізовані покупці – вони працюють лише в конкретних магазинах. «Піду за покупками в «Епіцентр», «Нову Лінію». За вашим списком скуплюся в будівельних магазинах. Вартість 150 грн», – обіцяє Андрій з Дніпра.

Заробіток на карантинних обмеженнях – явище не нове. По суті, походи в магазини за покупками для невакцинованих стали розвитком ідеї, яка приносила гроші господарям собак під час першого жорсткого локдауну на початку 2020 року.

Тоді гуляти в парках і скверах можна було тільки з метою вигулу вихованців. Тому українці здавали в оренду своїх собак тим, у кого їх не було. Брали за це 50-100 грн, нагадує «Одесская жизнь».

Нагадуємо, що 95% госпіталізованих з Covid-19 минулого тижня – не вакцинувалися від коронавірусу. Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете на сайті чи у додатку helsi.me у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, в Україні з 25 жовтня може бути сім «червоних» зон. Київ на межі «почервоніння».

Кількість хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає останній тиждень. Лікарні не встигають відкривати нові ліжкомісця для хворих. Кілька діб поспіль в Україні фіксуються також нові антирекорди: лише за вчора ми маємо 23 тисячі нових хворих та понад 600 смертей.

Також вчора МОЗ озвучив кількість пасажирів, у яких перед посадкою на потяг виявили Covid-19.

Крім того, названі головні причини смерті українців у жовтні.

Нагадаємо, що лікарка спростувала найголовніші страхи нардепів щодо коронавірусу. Стало відомо, скільки нардепів досі невакциновані, депутат Радуцький оприлюднив лячні дані.

Деякі «слуги» не вірять в існування коронавірусу та впевнені, що «вакцинація – це чипування».

Графіка МОЗ

Також епідеміологиня спрогнозувала, яким буде карантин в Україні на новорічні свята.

Зазначимо також, що українці наступного року будуть повторно проходити повний курс вакцинації.

Крім того, поліція порушила 800 справ за підробку covid-сертифікатів: що загрожує шахраям.