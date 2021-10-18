Перший день «червоної» зони: мешканці Дніпра масово кинулися вакцинуватися (фото)

Ні в один інший день у Дніпрі не можна було побачити настільки багато бажаючих отримати щеплення

Мер Дніпра заявив, що у центрах вакцинації «Армагеддон», хоча ще вчора там було пусто

Мешканці «Дніпра», який з понеділка, 18 жовтня, перейшов в «червону» зону карантину, масово кинулися у центри вакцинації. Про це повідомляє «Інформатор».

Журналісти відвідали три центру вакцинації, які знаходяться найближче до центру Дніпра і побачене «могло б вразити будь-кого».

«Ні в один інший день не можна було побачити настільки багато бажаючих отримати щеплення. Так, найбільше людей зібралися в стінах культурно-ділового центру «Менора». Черга на вакцинацію зайняла весь коридор, одночасно один за одним вишикувалися кілька сотень людей, люди продовжували прибувати практично щохвилини», – пише ЗМІ.

В інших двох центрах вакцинації людей було менше, однак коридори все одно неабияк заповнені людьми, що оформляють бланки для того, щоб отримати укол.

«Вакцинація проходить в тиші і з чітким дотриманням порядку. Люди різного віку мирно чекають, коли зможуть увійти до кабінету», – додає ЗМІ.

Мер Дніпра Борис Філатов, коментуючи черги у центрах вакцинації, заявив, що тепер там «Армагеддон», хоча ще вчора у центрах було пусто.

До слова, мер «червоної» Одеси попросив центральну владу допомогти з медиками. Зазначимо, головний санлікар спрогнозував спад хвилі Covid-19 в Україні.

Як відомо, Covid-ліжка в українських лікарнях зайняті майже на 60%. Нагадаємо, вчора в Україні виявили майже 10 тисяч нових хворих на коронавірус.

Крім того, 18 жовтня посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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Крім того, директорка херсонської лікарні розповіла, хто з Covid-хворих потрапляє реанімації. У лікарні серед пацієнтів у важкому стані немає жодного вакцинованого проти коронавірусу.

Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.