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    Перший день «червоної» зони: мешканці Дніпра масово кинулися вакцинуватися (фото)

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    Ні в один інший день у Дніпрі не можна було побачити настільки багато бажаючих отримати щеплення - Перший день «червоної» зони: мешканці Дніпра масово кинулися вакцинуватися (фото)
    Ні в один інший день у Дніпрі не можна було побачити настільки багато бажаючих отримати щеплення
    фото: dp.informator.ua

    Мер Дніпра заявив, що у центрах вакцинації «Армагеддон», хоча ще вчора там було пусто

    Мешканці «Дніпра», який з понеділка, 18 жовтня, перейшов в «червону» зону карантину, масово кинулися у центри вакцинації. Про це повідомляє «Інформатор».

    Журналісти відвідали три центру вакцинації, які знаходяться найближче до центру Дніпра і побачене «могло б вразити будь-кого».

    «Ні в один інший день не можна було побачити настільки багато бажаючих отримати щеплення. Так, найбільше людей зібралися в стінах культурно-ділового центру «Менора». Черга на вакцинацію зайняла весь коридор, одночасно один за одним вишикувалися кілька сотень людей, люди продовжували прибувати практично щохвилини», – пише ЗМІ.

    В інших двох центрах вакцинації людей було менше, однак коридори все одно неабияк заповнені людьми, що оформляють бланки для того, щоб отримати укол.

    «Вакцинація проходить в тиші і з чітким дотриманням порядку. Люди різного віку мирно чекають, коли зможуть увійти до кабінету», – додає ЗМІ.

    Мер Дніпра Борис Філатов, коментуючи черги у центрах вакцинації, заявив, що тепер там «Армагеддон», хоча ще вчора у центрах було пусто.

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    Перший день «червоної» зони: мешканці Дніпра масово кинулися вакцинуватися (фото)
    Перший день «червоної» зони: мешканці Дніпра масово кинулися вакцинуватися (фото)
    Перший день «червоної» зони: мешканці Дніпра масово кинулися вакцинуватися (фото)
    Перший день «червоної» зони: мешканці Дніпра масово кинулися вакцинуватися (фото)
    Перший день «червоної» зони: мешканці Дніпра масово кинулися вакцинуватися (фото)
    Перший день «червоної» зони: мешканці Дніпра масово кинулися вакцинуватися (фото)

    До слова, мер «червоної» Одеси попросив центральну владу допомогти з медиками. Зазначимо, головний санлікар спрогнозував спад хвилі Covid-19 в Україні.

    Як відомо, Covid-ліжка в українських лікарнях зайняті майже на 60%. Нагадаємо, вчора в Україні виявили майже 10 тисяч нових хворих на коронавірус.

    Крім того, 18 жовтня посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

    Зверніть увагу, психотерапевтка назвала симптоми депресії після Covid-19.

    Крім того, директорка херсонської лікарні розповіла, хто з Covid-хворих потрапляє реанімації. У лікарні серед пацієнтів у важкому стані немає жодного вакцинованого проти коронавірусу.

    Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

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    Теги: Борис Філатов Дніпро мер карантин щеплення вакцинація коронавірус
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    Перший день «червоної» зони: мешканці Дніпра масово кинулися вакцинуватися (фото)