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    Україна залишається у «зеленому» списку Євросоюзу ще на тиждень

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    ЄС вирішив поки не закривати кордони для українців - Україна залишається у «зеленому» списку Євросоюзу ще на тиждень
    ЄС вирішив поки не закривати кордони для українців
    фото з відкритих джерел

    Наступного тижня список «зелених» країн знову переглянуть

    Цього тижня Євросоюз вирішив не переглядати список третіх країн, яким без певних перешкод дозволено приїжджати у країни ЄС. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

    «Врешті-решт цього тижня не буде жодних змін до рекомендованого ЄС безпечного списку подорожей третіх країн. Це означає, що Україна поки що залишається. Наступного тижня список буде переглянуто знову», – написав Йозвяк.

    Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує виключити Україну із «зеленої» зони. МЗС пояснив, що очікує наших туристів.

    Разом з тим деякі країни ЄС поступово вводять нові обмеження, це передусім стосується невакцинованих громадян. Так, Франція визнала Україну країною «помаранчевої» карантинної зони через ситуацію зі зростанням захворюваності на Covid-19, хоча раніше ми були у «зеленому» списку. Так, для українських громадян почали діяти суворіші правила перетину французького кордону на в’їзд.

    Також Німеччина змінила правила в'їзду українців.

    Нагадуємо, що в Україні 95% госпіталізованих з Covid-19 минулого тижня – не вакцинувалися від коронавірусу. Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете на сайті чи у додатку helsi.me у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Варто знати, що в Україні з 25 жовтня може бути сім «червоних» зон. Київ на межі «почервоніння».

    Кількість хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає останній тиждень. Лікарні не встигають відкривати нові ліжкомісця для хворих. Кілька діб поспіль в Україні фіксуються також нові антирекорди: лише за вчора ми маємо 23 тисячі нових хворих та понад 600 смертей.

    Крім того, названі головні причини смерті українців у жовтні.

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    Теги: ЄС здоров'я медицина туризм Україна карантин вакцинація мандрівка коронавірус
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    Україна залишається у «зеленому» списку Євросоюзу ще на тиждень