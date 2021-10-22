Україна залишається у «зеленому» списку Євросоюзу ще на тиждень

ЄС вирішив поки не закривати кордони для українців

Наступного тижня список «зелених» країн знову переглянуть

Цього тижня Євросоюз вирішив не переглядати список третіх країн, яким без певних перешкод дозволено приїжджати у країни ЄС. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Врешті-решт цього тижня не буде жодних змін до рекомендованого ЄС безпечного списку подорожей третіх країн. Це означає, що Україна поки що залишається. Наступного тижня список буде переглянуто знову», – написав Йозвяк.

in the end there will be NO changes to the EU's recommended safe third country #COVID19 travel list this week. that means #Ukraine remains for now. the list will be reviewed again next week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 22, 2021

Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує виключити Україну із «зеленої» зони. МЗС пояснив, що очікує наших туристів.

Разом з тим деякі країни ЄС поступово вводять нові обмеження, це передусім стосується невакцинованих громадян. Так, Франція визнала Україну країною «помаранчевої» карантинної зони через ситуацію зі зростанням захворюваності на Covid-19, хоча раніше ми були у «зеленому» списку. Так, для українських громадян почали діяти суворіші правила перетину французького кордону на в’їзд.

Також Німеччина змінила правила в'їзду українців.

Нагадуємо, що в Україні 95% госпіталізованих з Covid-19 минулого тижня – не вакцинувалися від коронавірусу. Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете на сайті чи у додатку helsi.me у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Графіка МОЗ

Варто знати, що в Україні з 25 жовтня може бути сім «червоних» зон. Київ на межі «почервоніння».

Кількість хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає останній тиждень. Лікарні не встигають відкривати нові ліжкомісця для хворих. Кілька діб поспіль в Україні фіксуються також нові антирекорди: лише за вчора ми маємо 23 тисячі нових хворих та понад 600 смертей.

Крім того, названі головні причини смерті українців у жовтні.

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