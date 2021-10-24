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    У Росії за добу виявлено понад 35 тисяч нових випадків Covid-19

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    Найбільше померлих в Москві - У Росії за добу виявлено понад 35 тисяч нових випадків Covid-19

    Найбільше померлих в Москві

    Фото з відкритих джерел

    В країні за добу померли 1072 людини

    Добовий приріст нових хворих на коронавірус у РФ склав 35660 випадків, це на дві тисячі менше, ніж було виявлено напередодні, повідомляє оперштаб.

    В країні померли за добу 1072 людини. Найбільше померлих в Москві – 84, в Санкт-Петербурзі – 69, у Нижньогородській області – 40.

    Загальна кількість жертв Covid-19 в Росії досягла 230600.

    Нові епізоди реєструвалися в 85 регіонах РФ. У Москві добовий приріст склав 5279 (напередодні виявили 7803 випадки). У Санкт-Петербурзі – 3297 (3360 було виявлено 23 жовтня). При цьому в Московській області виявлено максимальне за пандемію кількість заражень – 3030.

    Всього в Росії за час пандемії зареєстровано 8 млн 241643 випадків коронавірусної інфекції.

    Як повідомлялося, МОЗ оновив карантинну мапу регіонів України.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 20791 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1533, медпрацівників – 237. Також за минулу добу госпіталізовано – 5924 особи, летальних випадків – 386, одужало – 6081 особа.

    Теги: Росія епідемія коронавірус
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    У Росії за добу виявлено понад 35 тисяч нових випадків Covid-19