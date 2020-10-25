Хабіб блискавично переміг Ґетжі і оголосив про завершення кар’єри (відео бою)



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Поки Джастін Ґетжі приходив до тями після больового прийому, Хабіб Нурмаґомедов упав на коліна і плакав Світлина із соцмереж

Дагестанець приголомшив заявою після бою

Пізно ввечері у суботу, 24 жовтня, на «Бійцівському острові» в Абу-Дабі (ОАЕ) у рамках турніру зі змішаних єдиноборств UFC 254 дегестанець Хабіб Нурмаґомедов (29-0) переміг американця Джастіна Ґетжі (22-3), захистив звання чемпіона світу в легкій вазі, а після того оголосив про завершення кар’єри. В 32-річному віці.

Перший раунд почався для американця непогано. Джастін провів кілька лоу-кіків і не давав суперникові зробити прохід у ноги. Але незабаром Хабіб почав тиснути на опонента і, незважаючи на кілька неприємних пропущених ударів, в кінці п'ятихвилинки зумів провести тейкдаун. Але витягти з нього користі не встиг.

У другому раунді Хабіб провів тейукдаун і оформив перемогу задушливим прийомом «трикутником».

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ibragim_kholnazarov (@ibragim_kholnazarov) 24 Жов 2020 р. о 2:19 PDT

Таким чином, дагестанець втретє захистив титул чемпіона UFC в легкій вазі. У попередніх захистах він впорався з ірландцем Конором Макґреґором та американцем Дастіном Пор’є.

Відразу після бою Хабіб, у якого влітку помер від коронавірусу батько і тренер, Абдулманап Нурмаґомедов, розплакався, а потім оголосив про завершення кар’єри.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alhamdulillah (@alikulov_96) 24 Жов 2020 р. о 2:20 PDT

«Я хлопець з гірського села, який став чемпіоном світу. Люди з моєї команди говорили мені, що я – один з найобговорюваніших людей світу. Це велике досягнення, за яке вдячний своєму батькові. Зараз у мене залишилася мама, якій хочу приділити більше уваги. Цінуйте своїх рідних, поки вони живі», - сказав Хабіб і невдовзі покинув октаґон.

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