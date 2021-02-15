У США виявили коронавірус після введення двох доз вакцини Pfizer

Коронавірус у людей виявили через мінімум два тижні після введення другої дози вакцини

В американському штаті Ореґон виявили чотири випадки захворювання на коронавірус після введення двох доз вакцини Pfizer / BioNTech. Медики штату запевняють, що це не означає, що препарат неефективний.

Про це повідомив епідеміолог штату Ореґон Дін Сайдлінґер, передає WFLA.

За його словами, коронавірус у людей виявили через мінімум два тижні після введення другої дози вакцини.

При цьому Сайдлінґер наголосив, що в усіх чотирьох людей хвороба протікає в легкій формі або й безсимптомно.

«Це цілком очікувано для вакцини, яка має феноменальну, але все ж 95%-ву ефективність. Це означає, що 5% все ж можуть інфікуватися», – сказав він.

Нагадаємо, зараз у світі проходить вакцинація препаратами Moderna, Pfizer і AstraZeneca. Також частина країн використовують російську вакцину Супутник V, а також китайські Sinovac і Sinopharm.