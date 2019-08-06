У Супрун хочуть примусити водіїв швидких рятувати хворих, а не «кросворди розгадувати»



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Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк Фото Станіслава Груздєва, Главком

Ковтонюк: Диспетчерська – це запорука ефективної роботи швидкої

У МОЗ почали пілотний проект із створення регіональних центральних автоматизованих диспетчерських.

Про це розповів в інтерв'ю Главкому заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

«Система екстреної була реалізована тільки в кількох регіонах та місті Києві, але вже також є застарілою, і в цьому році ми реалізовуємо покриття всіх регіонів», - пояснив він.

Ковтонюк зазначив, що диспетчерська – це запорука ефективної роботи швидкої. Люди часто вважають, що усе залежить від водія – ні, це не так. «Якщо диспетчер працює за старою системою зі старим обладнанням, то людину, яка зателефонувала у швидку, телефоном переключають, диспетчер робить зайві дзвінки і телефонує на мобільний водію бригади… Це незручно, а головне – дуже уповільнює процес. В екстреній медицині життя залежить від кожної секунди», - додав чиновник.

Сучасна система автоматично спрямовує дзвінок на 103 у центральну регіональну оперативно-диспетчерську службу. Там на великому екрані диспетчер бачить, яка машина швидкої вільна, де знаходиться у конкретний момент – і по рекомендації автоматичної системи обирає ту, яка зможе найшвидше дістатися до пацієнта.

«Яку і куди спрямувати бригаду, визначає не система, а диспетчер. Без її посередництва цього не відбувається. Але всі машини мають бути обладнані gps-системою, і тоді зрозуміло, де яка машина знаходиться, яка вільна і перебуває найближче до пацієнта, - і саме їй надходить виклик до пацієнта. Це працює як всесвітньо відома системи Uber. Диспетчерська ставиться одна на область, і вона не дорога. Дорого – це машини екстреної медичної допомоги та їх обладнання», - пояснив заступник міністра.

Є ще один із компонентів – це навчання водіїв швидких. Наразі ж в Україні, поки медичні працівники бригади допомагають пацієнту, водій часто сидить у машині і кросворд розгадує. Натомість водій теж має допомагати, у нього буде свій протокол дій.

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