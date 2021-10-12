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    «Укрпошта» підвищує тарифи на доставку відправлень. Як і коли зміняться ціни

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    Доставка відправлень &laquo;Укрпоштою&raquo; подорожчає - «Укрпошта» підвищує тарифи на доставку відправлень. Як і коли зміняться ціни

    Доставка відправлень «Укрпоштою» подорожчає

    Фото з відкритих джерел

    З початком зими «Укрпошта» підвищить тарифи на доставку відправлень. У середньому ціни зростуть на 15%

    З 1 грудня 2021 року тарифи на послуги компанії «Укрпошта» зростуть у середньому на 15%. Тарифи вже затвердила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

    Мінімальні тарифи зростуть наступним чином:

    • на пересилання листів та поштових карток – з 13 до 15 грн;
    • на бандеролі – з 19,50 до 22,5 грн;
    • за рекомендоване відправлення – з 9,5 до 11 грн.

    Вартість посилки без оголошеної цінності масою до 10 кг у межах України залишиться на рівні 30 грн, за 1 кг – 5 грн.

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    «Укрпошта» підвищує тарифи на доставку відправлень. Як і коли зміняться ціни
    «Укрпошта» підвищує тарифи на доставку відправлень. Як і коли зміняться ціни
    «Укрпошта» підвищує тарифи на доставку відправлень. Як і коли зміняться ціни

    Раніше про зміну тарифів також оголосила «Нова пошта». Оновлені тарифи стосуватимуться доставки з інтернет-магазинів всіх країн, представлених на платформі: США, Китай, Туреччина, Німеччина, Польща та Велика Британія.

    Детальніше про нові тарифи «Нової пошти» – за посиланням.

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    Теги: Укрпошта транспорт
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    «Укрпошта» підвищує тарифи на доставку відправлень. Як і коли зміняться ціни