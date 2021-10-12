«Укрпошта» підвищує тарифи на доставку відправлень. Як і коли зміняться ціни

З початком зими «Укрпошта» підвищить тарифи на доставку відправлень. У середньому ціни зростуть на 15%

З 1 грудня 2021 року тарифи на послуги компанії «Укрпошта» зростуть у середньому на 15%. Тарифи вже затвердила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Мінімальні тарифи зростуть наступним чином:

на пересилання листів та поштових карток – з 13 до 15 грн;

на бандеролі – з 19,50 до 22,5 грн;

за рекомендоване відправлення – з 9,5 до 11 грн.

Вартість посилки без оголошеної цінності масою до 10 кг у межах України залишиться на рівні 30 грн, за 1 кг – 5 грн.

Раніше про зміну тарифів також оголосила «Нова пошта». Оновлені тарифи стосуватимуться доставки з інтернет-магазинів всіх країн, представлених на платформі: США, Китай, Туреччина, Німеччина, Польща та Велика Британія.

Детальніше про нові тарифи «Нової пошти» – за посиланням.