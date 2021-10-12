У Дніпрі пацієнти з коронавірусом лежать у коридорах, у лікарнях не вистачає місць

У реанімації, яка розрахована на 12 ліжок, зараз перебуває 30 пацієнтів

У місті відкривають додаткове ковідне відділення на 70 місць

У Дніпрі через великий наплив пацієнтів з Covid-19, місця в реанімації обласної лікарні ім. Мечникова переповнені, тож людей розміщують у коридорах. Про це повідомив головний лікар медичного закладу Сергій Риженко, пише УНІАН.

«Сьогодні ми приймаємо дуже тяжких пацієнтів з усієї області. На жаль, ковід-відділення старого хірургічного корпусу, яке розраховане на 130 ліжок, переповнене. В реанімації – 28 вкрай тяжких пацієнтів, 5 пацієнтів наразі розміщені в коридорі. Ми надаємо їм необхідну допомогу за стандартами лікування Covid-19. Кожна людина повинна перебувати в нормальних людських умовах, але ми не можемо більше розширити реанімацію, яка спочатку була розрахована на 12 ліжок, потім на 18, а зараз тут близько 30 пацієнтів», – зазначив Риженко.

За словами головлікаря, найважча пора ще попереду. Тому разом з Дніпропетровською обласною радою ухвалене рішення про відкриття додаткового ковідного відділення на 70 місць, аби розвантажити основне відділення лікарні. Тут 2-х та 4-місні палати, кожне ліжко оснащене кисневими концентраторами та всім необхідними.

Риженко також наголосив, що вік госпіталізованих під час нової хвилі захворювання значно помолодшав. Це люди 1982, 1985, 1992 років народження, які невакциновані.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 жовтня, в Україні зафіксовано 11 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 262, медпрацівників – 227).

У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.

Зазначимо, штам «Дельта» на 235% небезпечніший, ніж базовий вірус.

Також МОЗ назвав усі симптоми «легкого» коронавірусу.

Додамо, що напередодні МОЗ зафіксував рекордну кількість дзвінків до швидкої допомоги. У відомстві зазначили, що в першу чергу це пов’язано з новою хвилею коронавірусної хвороби.

Крім того, ВООЗ офіційно дала визначення постковідному синдрому. Дивіться перелік симптомів.

Нагадаємо, у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Нові правила сьогодні затвердив уряд. Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення. Відповідні правила не будуть застосовуватися до міських та внутрішньообласних перевезень.