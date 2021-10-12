В Україні з'явилась «червона» зона карантину: де і що заборонять

Херсонська область перейде у «червону» зону карантину опівночі 15 жовтня

Державна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про переведення Херсонської області у «червону зону» карантину з 15 жовтня.

«Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 15 жовтня застосувати на території Херсонської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки», – повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

У «червоній» зоні забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Забороняється також проведення масових заходів. Однак це обмеження не діє, якщо 100% відвідувачів та персоналу вакциновані.

Водночас у «червоній» зоні на дистанційне навчання переходять заклади освіти, де не вакциновано 100% персоналу. Це не стосується лише дитсадків та 1-4 класів.

Крім того, мешканці «червоної» зони не можуть їздити автобусами, потягами та літати літаками в інші регіони без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від коронавірусу.

Тим часом у Херсоні другий день поспіль спостерігаються перебої в русі громадського транспорту в години пік. Причиною транспортного колапсу називають перевірку норм карантину, яку було посилено в останній час в місті.

Як зазначив виконувач обов'язків заступника Херсонського міського голови Юрій Стельмашенко, в останні дні через погіршення епідеміологічної ситуації правоохоронці посилено контролюють наповнюваність маршруток і штрафують водіїв, які порушують цю вимогу.

Відомо, що вже сьогодні патрульна поліція Херсонської області почала відпрацьовувати міські маршрути, під час які зафіксувала перші зняття водіїв з маршрутів.

Своєю чергою міська влада нагадує, що штраф для водія маршрутки за відсутність маски або недотримання кількості пасажирів стартує від 17 тисяч гривень.

Водночас чиновники обіцяють, що працюють над тим, аби стабілізувати ситуацію з рухом громадського транспорту в місті.

Зазначимо, що 9 жовтня на Херсонщині з робочим візитом перебував міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Він тоді повідомив, що область перебуває на межі «червоного» рівня епіднебезпеки.

Тим часом у Дніпрі пацієнти з коронавірусом лежать у коридорах, у лікарнях не вистачає місць.

Також Одеська влада посилила карантин в області.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 жовтня, в Україні зафіксовано 11 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 262, медпрацівників – 227). У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.

Також МОЗ назвав усі симптоми «легкого» коронавірусу.

Додамо, що напередодні МОЗ зафіксував рекордну кількість дзвінків до швидкої допомоги. У відомстві зазначили, що в першу чергу це пов’язано з новою хвилею коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Нові правила сьогодні затвердив уряд. Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення. Відповідні правила не будуть застосовуватися до міських та внутрішньообласних перевезень.