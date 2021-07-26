На Закарпатті підозрюють ще шість випадків штаму Delta, хворі були в Росії

Дослідження потребують додаткового секвенування для того, щоб із точністю сказати, що це саме вірус штаму Delta, який циркулює зараз в інших країнах.

Два випадки з підозрою на штам Delta зафіксовано в Ужгороді

У Закарпатській області виявили ще шість підозр на ковід-штам Delta, біоматеріал хворих направили в європейські лабораторії, більшість із цих громадян їздили нещодавно в Росію. Про це заявила лікар-епідеміолог «Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Любов Данич у коментарі «Укрінформу».

«Наразі ми говоримо про те, що на Закарпатті маємо шість підозр на коронавірус штаму Delta, це молоді люди віком від 18 до 35 років, є і люди старшого віку також. Деякі лікуються амбулаторно, дехто – у стаціонарі. У переважної більшості цих хворих є в анамнезі подорожі в Російську Федерацію, два випадки з підозрою на штам Delta зафіксовано в Ужгороді, зокрема», – сказала лікарка.

За її словами, на основі біоматеріалу цих хворих уже проведено попередні молекулярно-генетичні дослідження на базі референтної лабораторії у м. Київ. За результатами цих досліджень виявлено мутації коронавірусу.

Надалі ці дослідження потребують додаткового секвенування для того, щоб із точністю сказати, що це саме вірус штаму Delta, який циркулює зараз в інших країнах.

Результати досліджень з європейської лабораторії очікують найближчим часом, біоматеріал був відібраний у хворих 16 липня.

Раніше на Закарпатті офіційно підтвердили два випадки штаму коронавірусу «Дельта», хворі також відвідували Росію

Також в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено шість випадків Covid-19 штаму «Дельта».

Із 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.