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    Штам «Дельта» в Києві. Який стан пацієнтів і звідки вони прибули

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    В Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням&nbsp;виявлено шість випадків Covid-19 штаму &laquo;Дельта&raquo; - Штам «Дельта» в Києві. Який стан пацієнтів і звідки вони прибули
    В Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено шість випадків Covid-19 штаму «Дельта»
    Фото з відкритих джерел

    Фахівці перевіряють всіх контактних осіб, з якими спілкувалися пацієнти, в яких виявили коронавірус штаму «Дельта»

    Стан шести осіб, у яких в Олександрівській лікарні Києва виявили коронавірус штаму «Дельта», середнього та тяжкого ступеня тяжкості. Два пацієнти були в реанімації. Клінічна картина характеризувалася високою температурою і дихальною недостатністю, але не відрізнялася від тих хворих, які надходили з коронавірусом до лікарні і до цього. Про це розповів сайту «Сьогодні» перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    За його словами, було проведено аналіз місцезнаходження хворих до прибуття до Києва. «Виявилося, що частина з пацієнтів приїхали до столиці з Росії. Було прийнято рішення провести попередній аналіз. Він показав, що це штам «Дельта», – сказав Поворозник.

    Посадовець уточнив, що більша частина цих хворих останнім часом перебувала в Росії. «Ми не маємо права розголошувати особисті дані про пацієнтів. Можу додати, що зараз фахівці перевіряють всіх контактних осіб, з якими спілкувалися пацієнти. Вони теж перебуватимуть під наглядом медиків», – зазначив він..

    Поворозник не виключає, що коронавірус штаму «Дельта» можуть завезти зі всіляких курортів, наприклад, із Туреччини, Індії.

    За його словами, у Києві вистачить місць в лікарнях, щоб приймати пацієнтів зі штамом коронавірусу «Дельта». «Місць в лікарнях вистачить. На сьогодні ми підготували 23 медичних установи та понад 5,6 тисячі ліжок, щоб приймати хворих на коронавірус. Штам «Дельта» протікає практично так само, як і інші штами», – сказав Поворозник.

    У зв'язку з виявленням індійського штаму коронавірусу «Дельта» у місті поки що не планують вводити карантин або впроваджувати обмеження в міському транспорті. «Поки про обмеження ми взагалі не говоримо. Є чіткі норми, яких ми дотримуємося. Наприклад, постанова Кабміну, якою ми користуємося в частині введення тих чи інших обмежень. Поки немає жодних підстав для введення обмежень в Києві, а тим більш жорсткого карантину», – заявив Поворозник.

    Нагадаємо, в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків Covid-19 штаму «Дельта».

    У Національній академії наук опублікували дослідження, які дозволяють стверджувати про завершення фази спадання захворюваності на Covid-19 в Україні. Разом із тим існує загроза появи «вибухових темпів» наступного зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму «Дельта».

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    Теги: Київ КМДА кияни коронавірус
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    Штам «Дельта» в Києві. Який стан пацієнтів і звідки вони прибули