На Львівщині одужав перший пацієнт з штамом «Дельта». Медики назвали симптоми

Медики не спостерігали у пацієнтів з штатом «Дельта» якісь особливі симптоми

Одного пацієнта з «Дельтою» вже виписали, а два інших готуються до виписки з лікарні

У Львівській області один з трьох осіб, у яких виявили штам коронавірусу «Дельта», одужав. Про це в коментарі «Суспільному» повідомила головний санлікарка області Наталія Іванченко.

За її словами, медики не спостерігали у цих пацієнтів якісь особливі симптоми. У них була пневмонія, температура, слабкість – все те, що спостерігається при «звичайному» коронавірусі, додала вона.

Одного пацієнта вже виписали, а два інших готуються до виписки з лікарні, уточнила санлікарка.

Ще у трьох осіб у Львівській області підозрюють штам коронавірусу «Дельта». Наразі чекають результати аналізів. За словами Іванченко, тестування людей з підозрою на штам «Дельта» проводять в Києві.

Як відомо, 25 липня у Львівській області зафіксували три випадки захворювання на штам коронавірусу «Дельта».

До слова, на Закарпатті підозрюють ще шість випадків штаму Delta, хворі були в Росії.

Також в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено шість випадків Covid-19 штаму «Дельта».

Із 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.