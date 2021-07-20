П'ятий етап Covid-вакцинації. Ляшко сказав, коли щеплюватимуть усіх охочих

З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, зможуть зробити щеплення

Вже цього тижня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу

З середи, 21 липня, в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу під час якого щеплення можуть зробити всі охочі. Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу.

Міністр розповів, як саме можна отримати щеплення від коронавірусу.

«З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення. Можете вакцинуватися у найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації або може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані, як організований колектив, у якому працює більше 50 осіб», – сказав очільник МОЗ.

На цьому тижні до регіонів України доставлять половину партії вакцини Spikevax виробництва американської компанії Moderna, а також майже 1,4 млн доз вакцин CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca.

Зазначимо, число повністю вакцинованих від Covid-19 українців наближається до 1,5 млн.

Також за минулу добу, 19 липня, в Україні зафіксовано 598 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Нагадаємо, кількість випадків коронавірусу у світі на сьогодні – 191,7 мільйона.

До слова, за добу 18 липня жодного нового випадку зараження коронавірусом в Україні не виявлено у п’яти областях.

Тим часом, вірусологиня з США назвала вакцини, які найкраще захищають від штаму «Дельта». За словами Юлії Петрової усі сертифіковані вакцини у світі ефективні проти штаму коронавірусу «Дельта», хоча на 100% захистити від нього не можуть.