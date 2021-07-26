Як Україна готується до спалаху Covid-19: проблеми з фінансуванням та звільнення лікарів

Медики скаржаться, що їх змушують йти у відпустку власним коштом

Україна готується до нової хвилі коронавірусу, яку очікують восени, проте вакцинація в країні ведеться занадто низькими темпами, а з лікарень звільняються медики. Як йдеться в матеріалі Obozrevatel, лікарів залишають без зарплат і змушують йти у відпустку власним коштом.

ЗМІ зазначає, що в Україні поки повністю прищепилися менш як 4% населення, що дуже мало. На думку відомого імунолога Андрія Волянського, перш за все необхідно вакцинувати літніх людей і тих, у кого є хронічні захворювання – саме вони за статистикою найчастіше вимагають госпіталізації. Але в Україні вакцинуванню груп ризику приділяється вкрай мало уваги. Щеплення роблять у трудових колективах, поліклініках і центрах вакцинації. Але щоб захистити охорону здоров'я від колапсу, необхідно активно працювати з літніми людьми.

У Харкові центри щеплень сьогодні працюють з великими чергами. На все місто їх всього п'ять. Заради щеплення люди змушені стояти по кілька годин під сонцем.

У лікарнях міста тим часом склалася сумна ситуація. Лікарі досі не отримали ковідних виплат за травень. На додаток до цього, медиків відправляють у відпустку своїм коштом.

«Нас відправили у відпустку своїм коштом, тому що зараз хворих майже немає, а НСЗУ не дає грошей. Частина людей вже написала заяви на звільнення, а частина готується зробити це, якщо найближчим часом нам не оплатять нашу роботу. Вони думають, що раз ми вже півроку отримували свої 300% доплат, то тепер можемо за ці гроші поголодувати. Я вважаю, що це знущання над лікарями та молодшим медичним персоналом. Коли ми були потрібні, нам платили. А зараз ситуація стала кращою, і нас знову посадили на голодний пайок», – розповів журналістам харківський лікар, який побажав залишитися невідомим.

За словами медика, в лікарнях Харкова зараз немає медикаментів, які використовують для лікування Covid-19.

«НСЗУ не дає грошей, тому нема на що закуповувати. Якщо почнеться хвиля, вона, як завжди, прийде несподівано для всіх, то лікувати буде просто нічим. Поки розгойдаються, поки перерахують гроші. А люди вмиратимуть. Або платитимуть з власної кишені», – додав медик.

Аналогічна ситуація склалася в Одесі – медичних працівників також відправили у вимушені відпустки з копійчаними виплатами.

«Якщо раніше платили по 300% доплат, то зараз по 100-150%. Співробітники звільняються. Хоча в Одесі завжди гостро стояло питання з медичним персоналом. Людей завжди не вистачало», – розповіла волонтерка Катерина Ножевнікова.

Не змінилася ситуація і з киснем в лікарнях. За словами Ножевнікової, жодної нової кисневої станції в місті не встановили. І це при тому, що під час попереднього спалаху лікарні відчували найжорстокішу нестачу кисню.

«Якщо до нас «Дельта» прийде, як було в Росії, то капець нам», – заявила волонтерка.

Лікар-інфекціоніст з Чернівців Ольга Кобевко висловила журналістам думку, що дуже багато залежить головлікарів на місцях.

«Якщо керівник нормальний, то він зробить все, щоб зберегти своїх медиків до наступної хвилі. Використовує і матеріальні методи, збереже виплати. А деякі головні лікарі, користуючись епідемією, собі по 100 тисяч зарплати виписували, тоді як лікарі отримували по 20 тисяч. У мене зараз зарплата трохи більш як 6 тисяч. При тому, що я лікар вищої категорії, у мене великий стаж роботи, різні вислуги», – каже Кобевко.

За її словами, в місті відкриті всього чотири пункти щеплень, які працюють у вихідні. Ще щеплення роблять в деяких поліклініках, але лише для певних категорій громадян.

«Я не можу сказати, що в області щось робиться для підготовки до нової хвилі», – зазначила Кобевко.

Ще один лікар з Чернівців, Олена, розповіла журналістам, що їй і колегам теж затримують зарплати, тому частина медиків вже звільнилася.

«Люди кажуть, що краще підуть працювати в приватні клініки або зовсім поїдуть на заробітки, ніж жити на копійки. Багато хто сподівався, що після епідемії якось оцінять їх роботу і зрозуміють, що на наші зарплати 5-6 тисяч гривень працювати неможливо. Але ніхто так і не оцінив», – резюмувала медик.

Зазначимо, на днях лікарі Харківщини перекрили трасу через борги із зарплати.

До слова, на Закарпатті підозрюють ще шість випадків штаму Delta, хворі були в Росії.

Також в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено шість випадків Covid-19 штаму «Дельта».

Із 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.