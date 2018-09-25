У жовтні Україну очікують потужні магнітні бурі



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Метеозалежні люди можуть відчути головний біль, запаморочення, слабкість, дратівливість і перепади настрою

У жовтні Україну очікують вісім потужних магнітних бурь. Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця.

Зазначається, що 2, 11, 18, 20 жовтня очікують магнітні бурі першого рівня G1. Магнітні бурі другого рівня G1 очікують 7,10 та 19 жовтня. А вже 8 жовтня Україну накриє магнітна буря рівня G2.

Згідно зі стандартною шкалою NOAA, бурі першого класу здатні впливати на енергетичні системи, космічні апарати. Також відчутний вплив на наземні системи – полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.

Магнітні бурі другого рівня призводять до слабких флуктуацій в енергетичних системах, а також створювати невеликі впливи на системи управління космічними апаратами. При цьому полярні сяйва можуть спостерігатися на високих широтах від 60 градусів і вище.

Для людей із хронічними хворобами – буде важко. Можливі порушення сну та пришвидшення серцебиття.

Фахівці радять дотримуватися декількох правил:

пийте більше води;

вживайте більше овочів та фруктів, а гарячі напої краще замінити свіжовичавленим соком;

у дні магнітних бурь проводьте більше часу на свіжому повітрі;

уникайте підвищених фізичних і розумових навантажень, перевтоми, стресу;

магнітні бурі можуть загострити хронічні захворювання. На всяк випадок візьміть із собою ліки.

За даними фахівців, найбільші магнітні бурі 2018 року було зареєстровано минулої весни, 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня 2018 року, коли індекс геомагнітної активності досягав значення 6, що відповідає бурі рівня 2 за максимально можливій п'ятибальній шкалі. Всі інші події цього року, включаючи і магнітну бурю 18 червня, відносяться до мінімального рівня 1.