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    Україна буде відзначати День людей з історією раку

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    День людей з історією раку (Cancer Survivors Day)&nbsp;відзначається у всьому світі в першу неділю червня - Україна буде відзначати День людей з історією раку
    День людей з історією раку (Cancer Survivors Day) відзначається у всьому світі в першу неділю червня
    фото: nationaltoday.com

    День людей з історією раку відзначають не лише онкопацієнти, але і члени їхніх родин, друзі та лікарі

    В Україні запровадили День людей з історією раку, який будуть відзначати щорічно в першу неділю червня. Відповідний указ президента Володимира Зеленського затвердили на засіданні уряду 15 грудня 2021 року.

    Як йдеться в документі, цей день був ведений на підтримку ініціатив щодо запобігання виникнення та розповсюдження захворюваності на рак та привернення уваги держави та суспільства до проблем людей, які живуть з онкологічним захворюванням.

    В пояснювальній записці до указу йдеться, що таке рішення прийняте з метою «вшанування самовідданої боротьби людей, хворих на рак, їхньої сили волі та героїчного прагнення до життя».

    День людей з історією раку (Cancer Survivors Day) відзначається у всьому світі в першу неділю червня. В цей день люди згадують тих, хто пережив онкологічну хворобу та підвищують обізнаність про проблеми, з якими стикаються люди в діагнозі.

    Його відзначають не лише онкопацієнти, але і члени їхніх родин, друзі та лікарі.

    До слова, вчені назвали вітамін, який пришвидшує розвиток раку.

    Раніше стало відомо, що група вчених із США, Індії та Великої Британії представила клінічні докази того, що за допомогою інноваційного аналізу крові можна виявляти скупчення ракових клітин у пацієнтів, які не мають симптомів.

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    Теги: свята Україна рак указ
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    Україна буде відзначати День людей з історією раку