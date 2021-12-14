Вчені вияснили, як вживання марихуани впливає на сон

Регулярне недосипання та надлишковий сон збільшують ризик захворювань серцево-судинної системи, артеріосклерозу, діабету та мозкових крововиливів

Канадські вчені з'ясували, що вживання каннабісу негативно впливає на якість сну, особливо у разі регулярного вживання. Про це повідомляє CTV News.

Дослідники зробили статистичний аналіз даних медичних опитувань у США та визначили групи людей, які вживають марихуану регулярно та людей, які вживають цей вид наркотику рідше. Було виявлено, що в той час як тривалість здорового сну для дорослих становить близько восьми годин, регулярні споживачі (більше 20 випадків прийому каннабісу за останній місяць) на 64% частіше спали менше шести годин, і на 76% більше дев'яти.

При цьому серед тих, хто вживав речовину від одного до двадцяти разів за останній місяць, проблеми зі сном були менш явні, проте вони все одно на 47% частіше, порівняно зі здоровими людьми, спали понад 9 годин на добу.

Доктор Кальвін Дін з департаменту анестезіологи Університету Торонто нагадав, що регулярне недосипання та надлишковий сон збільшують ризик захворювань серцево-судинної системи, артеріосклерозу, діабету та мозкових крововиливів з важким результатом.

«Важливо пам'ятати про те, що є різниця між тим, що говорять люди про свою якість сну і як справи насправді», – додав він.

У листопаді МОЗ виніс на громадське обговорення законопроєкт про медичний канабіс.

Законопроєкт для громадського обговорення розміщений за посиланням.

Раніше комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про медичний канабіс. У висновку вказано, що він не містить ризиків корупції.

У червні Верховна Рада зареєструвала законопроєкт із регулювання обороту конопель у медичних цілях та для наукової і науково-технічної діяльності.

Однак у липні «слуги» не підтримали закон про легалізацію канабісу.

Додамо, що МОЗ просив нардепів легалізувати канабіс. І нагадаємо, що він лікує.

Як відомо, у багатьох країнах коноплі вже використовують у терапевтичних цілях, завдяки їхнім властивостям допомагати в разі невиліковних медикаментами хвороб.

Що лікують канабісом

Рак

Канабіс офіційно використовується в США при больових синдромах, для лікування безсоння у онкохворих і для підвищення апетиту. Він прибирає нудоту під час хіміотерапії.

Хвороба Паркінсона

В разі хвороби Паркінсона, як мінімум, зменшується тремор, що полегшує хворому життя.

Хронічні болі

Безліч людей страждають від болю невідомого генезу, їм не допомагають знеболювальні або ж дають не тільки полегшення, але і важкі побічні ефекти. Канабіс у таких випадках діє м’яко, не викликаючи звикання і без важких побічних ефектів.

Канабіноїдні препарати чудово працюють у вікових пацієнтів, знімаючи тривожність і напругу.

Епілепсія

У дітей з епілепсією під час терапії речовиною канабідол на 54% знижується частота нападів, з’являється апетит і інтерес до життя, поліпшується розвиток.

Розсіяний склероз

В разі ураження нервових клітин головного і спинного мозку виникають фізичні й психічні проблеми. Канабіноїди допомагають контролювати м’язові спазми.

Еректильна дисфункція

Високий рівень холестерину негативно впливає на ерекцію у чоловіків. Дослідження показали, що канабіноїди знижують рівень холестерину і покращують стан судин, як наслідок – поліпшується еректильна функція.

Артрити

Канабіс допомагає знизити біль в суглобах у випадку артритів. За даними досліджень, проведених у Канаді, 36% канадців знімають біль від артритів канабіноїдами.