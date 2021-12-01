Вчені знайшли спосіб продовжити життя пацієнтам із раком мозку

Раніше вважалося, що імунотерапія марна при гліобластомі

Для сприйнятливих до імунотерапії пацієнтів із гліобластомою лікування дозволить продовжити життя на 20-30%

Вчені із Північно-Західного університету в США вивили біомаркер, який вказує, яким пацієнтам із гліобластомою допоможе імунотерапія. Про це йдеться у статті у журналі Nature Cancer.

Для сприйнятливих до імунотерапії пацієнтів із гліобластомою лікування дозволить продовжити життя на 20-30%. Однак для цього спочатку потрібно навчитися визначати таких пацієнтів.

При імунотерапії гліобластоми препарати впливають на білок PD1, який знаходиться у Т-клітинах та допомагають тримати імунні реакції організму під контролем, дозволяючи раковим пухлинам рости. Якщо цей білок заблокувати, імунна система злітає з гальм і здатність Т-клітин боротися з раковими клітинами значно підвищується.

Раніше вважалося, що імунотерапія марна при гліобластомі – дослідження не показували збільшення виживання у групи, що отримувала імунотерапію, порівняно з іншими. Однак окремі пацієнти все ж таки давали стійку відповідь на лікування.

Тоді дослідники вирішили з'ясувати, чим ці пацієнти від інших. Виявилося, що в їхньому організмі підвищена концентрація фосфорильованого білка ERK, який відіграє важливу роль у проліферації ракових клітин. Чим вищий був вміст ERK у пацієнта, тим вищі були його шанси на продовження життя.

Дослідники сподіваються, що цей підхід дозволить більш ефективно продовжувати життя пацієнтам із гліобластомою. Якщо пухлину не можна повністю видалити хірургічно, вона з ймовірністю продовжить зростати. Проте лікування дозволить стримати зростання та подарувати пацієнтам до кількох років життя.

Нагадаємо, у Британії почали випробування тесту, що зможе визначати рак ще до появи симптомів.

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