  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Чи потрібно хворим на рак щепитися проти Covid-19? Відповідь онкохірурга

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лікар вчергове наголосив, що онкохворим необхідно вакцинуватися в першу чергу - Чи потрібно хворим на рак щепитися проти Covid-19? Відповідь онкохірурга
    Лікар вчергове наголосив, що онкохворим необхідно вакцинуватися в першу чергу
    фото з відкритих джерел

    Всі поради та рекомендації щодо імунізації онкохворому пацієнту повинен давати його онколог

    Пацієнти з онкологією та люди віком 65 і більше років входять до групи високого ризику імовірності важкого перебігу коронавірусної хвороби та розвитку ускладнень. На цьому наголосив заступник директора Національного інституту раку, онкохірург, доктор медичних наук та заслужений лікар України Олександр Яцина.

    «Ось чому в Австралії, Сполучених Штатах Америки, Великій Британії та країнах Європи людей з такими супутніми захворюваннями, як рак, рекомендовано вакцинувати проти Covid-19 в першу чергу», – пояснив Яцина.

    За словами медика, онкохворим варто вакцинуватися одразу, як тільки буде можливість. Адже у пацієнтів з ослабленим імунітетом SARS-CoV-2 може викликати більше ускладнень, ніж у здорових людей. Також рекомендовано імунізуватися всім, хто доглядає за онкохворими: родичам, близьким та медичному персоналу.

    «Лікування онкологічно хворого – це процес, який може затягнутися на роки. І Covid-19 здатний значно погіршити стан пацієнта, негативно вплинути на саме лікування та одужання», – додав Олександр Яцина, підсумувавши, що у будь-якому разі всі поради та рекомендації щодо імунізації онкохворому пацієнту повинен давати його онколог.

    Раніше провідний онколог розповів, яка вартість лікування хворого на рак в Україні.

    Читайте також:
    Теги: лікар хвороби вакцинація рак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чи потрібно хворим на рак щепитися проти Covid-19? Відповідь онкохірурга