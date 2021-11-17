Чи потрібно хворим на рак щепитися проти Covid-19? Відповідь онкохірурга

Всі поради та рекомендації щодо імунізації онкохворому пацієнту повинен давати його онколог

Пацієнти з онкологією та люди віком 65 і більше років входять до групи високого ризику імовірності важкого перебігу коронавірусної хвороби та розвитку ускладнень. На цьому наголосив заступник директора Національного інституту раку, онкохірург, доктор медичних наук та заслужений лікар України Олександр Яцина.

«Ось чому в Австралії, Сполучених Штатах Америки, Великій Британії та країнах Європи людей з такими супутніми захворюваннями, як рак, рекомендовано вакцинувати проти Covid-19 в першу чергу», – пояснив Яцина.

За словами медика, онкохворим варто вакцинуватися одразу, як тільки буде можливість. Адже у пацієнтів з ослабленим імунітетом SARS-CoV-2 може викликати більше ускладнень, ніж у здорових людей. Також рекомендовано імунізуватися всім, хто доглядає за онкохворими: родичам, близьким та медичному персоналу.

«Лікування онкологічно хворого – це процес, який може затягнутися на роки. І Covid-19 здатний значно погіршити стан пацієнта, негативно вплинути на саме лікування та одужання», – додав Олександр Яцина, підсумувавши, що у будь-якому разі всі поради та рекомендації щодо імунізації онкохворому пацієнту повинен давати його онколог.

Раніше провідний онколог розповів, яка вартість лікування хворого на рак в Україні.

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