Суперечливе відкриття: вчені назвали вітамін, який пришвидшує розвиток раку

За даними експертів, надмірне споживання фолієвої кислоти провокує «легше зростання» ракових клітин

Багато харчових добавок покликані знизити ризик виникнення різних хвороб і запобігти їх швидкому розвитку. Проте є й такі, що навпаки прискорюють небажаний та небезпечний процес. Такого висновку дійшли вчені з Університету Алабами при Департаменті дієтології Бірмінгема (UBA), передає Express.

За даними експертів, надмірне споживання фолієвої кислоти провокує «легше зростання» ракових клітин. Сама добавка фолієвої кислоти є штучною версією вітаміну В9 – фолієвої кислоти. Вона допомагає організм увиробляти здорові еритроцити та міститься в деяких продуктах.

Це дослідження здивувало вчених, адже існує абсолютно протилежний доказ, згідно з яким, достатнє постачання організму фолієвою кислотою навпаки – знижує шанси захворіти на рак.

«Фолієва кислота грає роль у зростанні та відновленні клітин. Деякі дослідження показують, що фолієва кислота блокує рак на ранніх стадіях», – зазначили вчені.

Але наголосили, «отримання надто великої кількості фолієвої кислоти може мати протилежний ефект».

У групі піддослідних, до якої дослідники додали фолієву кислоту, 10% померли від раку, а групі, яка її не отримувала - 8,4%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що група вчених із США, Індії та Великобританії представила клінічні докази того, що за допомогою інноваційного аналізу крові можна виявляти скупчення ракових клітин у пацієнтів, які не мають симптомів.

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