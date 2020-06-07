Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення раку



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Лікарі радять дотримуватися правил здорового харчуванню, фізичної активності та уважно слідкувати за станом здоров’я, щоб покращити реакцію організму на лікування

Наразі на обліку в країні майже 1 мільйон людей з онкологічною патологією, які успішно пройшли лікування і знаходяться в стані ремісії

Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення раку. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ 7 червня, у Міжнародний день людей, які перехворіли на рак.

«Наразі на обліку в країні майже 1 мільйон людей з онкологічною патологією, які успішно пройшли лікування і знаходяться в стані ремісії. З кожним роком збільшується кількість людей, які повертаються до нормального життя після лікування онкологічного захворювання», – заявили в МОЗ.

Лікарі радять дотримуватися правил здорового харчуванню, фізичної активності та уважно слідкувати за станом здоров’я, щоб покращити реакцію організму на лікування, пришвидшити одужання, знизити ризик рецидиву і покращити якість життя.

Також у Центрі громадського здоров’я нагадують, що хворим варто регулярно спілкуватися з лікарем, бути фізично активними, правильно харчуватися, відмовитися від шкідливих звичок та контролювати час проведення на сонці.

Нагадаємо, вчені виявили головну причину невиліковного раку. Метастази, які є основною причиною смерті пацієнтів з пухлинами, можуть з'являтися за кілька років до того, як пацієнту поставлять діагноз.