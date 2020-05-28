Можливо, досить страхати Україну лише коронавірусом?

Українці вимирають, а весь інфопростір заповнений самолюбуваннями політиків

21,8 тисяч!

Вдумайтеся: лише за лютий (найкоротший місяць у році) населення України скоротилося на 21,8 тисяч людей...

За даними Держстату, за перші два місяці року в Україні померло 100738 осіб.

Інфекційні та паразитарні хвороби - 1345 осіб, серед них туберкульоз - 581

СНІД - 576

Рак - 13307

Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу - 68548 осіб, в т.ч. від ішемічної хвороби серця - 47211 осіб.

Грип та пневмонія офіційно стали причиною смерті 1326 осіб (в тому числі, в січні - 621).

Транспортні нещасні випадки - 630 громадян

Утоплення - 154

Пожежі - 237

Випадкове отруєння (крім алкоголю) - 348

Отруєння алкоголем - 448

Самогубства - 869

Умисні вбивства - 243

Може, досить страхати країну лише коронавірусом? Може, час зайнятися системно змінами у охороні здоров‘я і життя громадян? Може, час змістити акценти з ліків і аптек, яких ще до оголошення пандемії стало більше, ніж хлібних магазинів?

Може, нарешті треба вчити людей змалечку берегти здоров‘я - правильно харчуватися, пити чисту воду, підтримувати фізичну форму, загартовуватися, вчасно діагностуватися?

Ми вимираємо...

А весь інфопростір заповнених стресами, враженнями і самолюбуваннями політиків. Навіть той, який продукуємо ми у соцмережах.

Друзі! Бережіть себе!

Народжуйте дітей! Українців має бути багато!

Джерело: блог Анжеліки Рудницької

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