Можливо, досить страхати Україну лише коронавірусом?
Українці вимирають, а весь інфопростір заповнений самолюбуваннями політиків
21,8 тисяч!
Вдумайтеся: лише за лютий (найкоротший місяць у році) населення України скоротилося на 21,8 тисяч людей...
За даними Держстату, за перші два місяці року в Україні померло 100738 осіб.
- Інфекційні та паразитарні хвороби - 1345 осіб, серед них туберкульоз - 581
- СНІД - 576
- Рак - 13307
- Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу - 68548 осіб, в т.ч. від ішемічної хвороби серця - 47211 осіб.
- Грип та пневмонія офіційно стали причиною смерті 1326 осіб (в тому числі, в січні - 621).
- Транспортні нещасні випадки - 630 громадян
- Утоплення - 154
- Пожежі - 237
- Випадкове отруєння (крім алкоголю) - 348
- Отруєння алкоголем - 448
- Самогубства - 869
- Умисні вбивства - 243
Може, досить страхати країну лише коронавірусом? Може, час зайнятися системно змінами у охороні здоров‘я і життя громадян? Може, час змістити акценти з ліків і аптек, яких ще до оголошення пандемії стало більше, ніж хлібних магазинів?
Може, нарешті треба вчити людей змалечку берегти здоров‘я - правильно харчуватися, пити чисту воду, підтримувати фізичну форму, загартовуватися, вчасно діагностуватися?
Ми вимираємо...
А весь інфопростір заповнених стресами, враженнями і самолюбуваннями політиків. Навіть той, який продукуємо ми у соцмережах.
Друзі! Бережіть себе!
Народжуйте дітей! Українців має бути багато!
Джерело: блог Анжеліки Рудницької