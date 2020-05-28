  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Анжеліка Рудницька
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Можливо, досить страхати Україну лише коронавірусом?

    • Анжеліка Рудницька

      Мисткиня

    • Розсилка
    Можливо, досить страхати Україну лише коронавірусом?

    Українці вимирають, а весь інфопростір заповнений самолюбуваннями політиків

    21,8 тисяч!

    Вдумайтеся: лише за лютий (найкоротший місяць у році) населення України скоротилося на 21,8 тисяч людей...

    За даними Держстату, за перші два місяці року в Україні померло 100738 осіб.

    • Інфекційні та паразитарні хвороби - 1345 осіб, серед них туберкульоз - 581
    • СНІД - 576
    • Рак - 13307
    • Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу - 68548 осіб, в т.ч. від ішемічної хвороби серця - 47211 осіб.
    • Грип та пневмонія офіційно стали причиною смерті 1326 осіб (в тому числі, в січні - 621).
    • Транспортні нещасні випадки - 630 громадян
    • Утоплення - 154
    • Пожежі - 237
    • Випадкове отруєння (крім алкоголю) - 348
    • Отруєння алкоголем - 448
    • Самогубства - 869
    • Умисні вбивства - 243

    Може, досить страхати країну лише коронавірусом? Може, час зайнятися системно змінами у охороні здоров‘я і життя громадян? Може, час змістити акценти з ліків і аптек, яких ще до оголошення пандемії стало більше, ніж хлібних магазинів?

    Може, нарешті треба вчити людей змалечку берегти здоров‘я - правильно харчуватися, пити чисту воду, підтримувати фізичну форму, загартовуватися, вчасно діагностуватися?

    Ми вимираємо...

    А весь інфопростір заповнених стресами, враженнями і самолюбуваннями політиків. Навіть той, який продукуємо ми у соцмережах.

    Друзі! Бережіть себе!

    Народжуйте дітей! Українців має бути багато!

    Джерело: блог Анжеліки Рудницької

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    отруєння грип хвороби рак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Богдан Петренко
    Богдан Петренко

    Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ