Україна та ОБСЄ презентують дослідження про шкоду природі від війни на Донбасі

Профільний міністр зазначив, що порахувати розміри шкоди дуже складно, оскільки частина українських територій досі окупована

У середу, 29 листопада, Україна спільно з експертами ОБСЄ оприлюднить проміжні результати про шкоду, завдану навколишньому середовищу війною на сході України. Про це повідомив у Facebook міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак. «Навряд чи можна цілком оцінити збитки, завдані війною. Вони не вимірюються



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Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак

Профільний міністр зазначив, що порахувати розміри шкоди дуже складно, оскільки частина українських територій досі окупована

У середу, 29 листопада, Україна спільно з експертами ОБСЄ оприлюднить проміжні результати про шкоду, завдану навколишньому середовищу війною на сході України.

Про це повідомив у Facebook міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

«Навряд чи можна цілком оцінити збитки, завдані війною. Вони не вимірюються лише матеріальним втратами чи розмірами воєнних репарацій. Та це не означає, що агресорові мають сходити з рук усі його діяння як проти людей, так і природи», – написав він.

Міністр зазначив, що порахувати розміри шкоди дуже складно, оскільки частина українських територій досі окупована.

«Ми повинні розуміти й уявляти, що відбувається із довкіллям, яке напічкане мінами, випалене вогнем, і мати план як першочергових заходів, так і заходів на довгострокову перспективу, які допоможуть повністю повернути ці території до мирного життя. Зрештою, нам це треба, щоб ворожа пропаганда день і ніч не вводила в оману людей, що Україна відмовилася від цих територій. Не дочекаються» , – зазначив урядовець.

Семерак пообіцяв, що результати цього та інших досліджень ляжуть в основу позовів у міжнародні суди.

«Агресор повинен відповідати за свої дії та злочини на території України. Не ми прийшли до його дому та принесли із собою горе і розруху. Саме тому ми переможемо у цій війні. І маємо бути готові до цієї перемоги кожної миті», – резюмував він.

До слова, нещодавно Семерак презентував Національну стратегію поводження з відходами.