Українські медики бояться індійської вакцини. Влада оприлюднила вражаючі цифри відмов

У 2021 році МОЗ передбачив майже 4 млрд грн на закупівлю вакцин Covid-19

Колоти собі Індійську вакцину погоджується лише кожен третій-четвертий медик

Вітчизняні медики не поспішають робити щеплення вакциною, яка прибула в Україну. Попри широку рекламну кампанію, яку розгорнуло Міністерство охорони здоров’я України, за даними відомства, станом на 1 березня усього в Україні вакцинувалася 3141 особа.

Відповідно до цифр, які «Главком» отримав від обласних державних адміністрацій та їхніх профільних департаментів ситуація і справді далека від ажіотажу: на Волині 574 із 1543 медиків, які працюють з «ковідними» пацієнтами, дали добро на щеплення; Полтавщині – 538 із 2014 медпрацівників; Сумщині – 489 із 1246; Івано-Франківщині – 2797 із 10514; Хмельниччині – 2653 із 6742; Харківщині – 4234 із 6273.

Низька зацікавленість вакцинацією й серед працівників лабораторій. Зокрема, у Харківській області лише 4 із 52 осіб погодилися на вакцинацію проти Covid-19; у Полтавській області – 7 із 49; у Миколаївській – 73 із 162.

На Одещині в перший день вакцинації, 25 лютого, щеплення отримали лише 60 медиків, зокрема 40 працівників інфекційної лікарні, 20 медиків невідкладної та екстреної допомоги. Однак 26 працівників лікарні «з різних причин» відмовилися від вакцинації. 26 лютого вакцинувалися працівники лікарні №5. Із запланованих 67 людей щеплення отримали 27 медиків. Також вакцинувалися 43 медпрацівники невідкладної та екстреної допомоги Одеської міської лікарні №11.

«Люди хотіли вакцинуватися вакциною Pfizer, бо тоді невідомо було, яка саме буде вакцина. Потім отримали вакцину виробництва AstraZeneca, і через це деякі медичні працівники відмовилися від вакцинації», – пояснила директорка міського департаменту охорони здоров'я Олена Якименко.

З усіх ОДА, які своєчасно відреагували на запит «Главкома», лише Хмельницька конкретизувала причини відмови людей від вакцинації на першому етапі. Це – низька обізнаність щодо типу вакцини, її механізму дії, страх ускладнень та очікування на вакцину іншого виробника.

У 2021 році МОЗ передбачив майже 4 млрд грн на закупівлю вакцин Covid-19. З цього приводу на запит «Главкома» у МОЗ повідомили, що у рамках цієї угоди поточного року Україна одержить 1,913 млн флаконів з вакциною загальною ціною 964,31 млн грн. При цьому експерти вже підрахували: вартість однієї дози вакцини виробництва компанії «Сіновак» для України коштуватиме 504 грн, що відповідає найдорожчій у світі вакцині від американської компанії Moderna! Крім цього, наприкінці січня 2021 року ініціатива Covax (створена на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації з метою прискорення розробки, виробництва та забезпечення рівного доступу до тестів, лікування та вакцин проти Covid-19) повідомила, що вже в лютому планує надати Україні 117 тис. доз вакцини американського виробництва Pfizer-BioNTech. Пізніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко зауважив, що поставки Pfizer перенесено на початок березня.

Нагадаємо, 25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

Згідно з урядовим планом насамперед вакцинуватиметься медперсонал.

Oxford/AstraZeneca (CoviShield) – це друга вакцина, зареєстрована в нашій країні. Першою була Pfizer/BioNTech. Раніше у МОЗ заявляли, що Україна не використовуватиме вакцини з ефективністю менше 70%, якщо ж на практиці ефективність закуплених вакцин виявиться нижчою, то виробник має повернути кошти.