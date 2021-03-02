Covid-19 на Вінниччині: зафіксовано 37 663 випадки інфікування коронавірусом

Загалом на Вінниччині хворіє 9 244 особи

Станом на ранок 2 березня на Вінниччині зафіксовано 37 663 випадки інфікування коронавірусом. Кількість хворих зросла на 453 за добу.

Також повідомляється про дев’ять летальних випадків за минулу добу (загальна кількість – 681).

Як повідомляє РНБО, всього в Україні зафіксовано 1 357 470 випадків інфікування коронавірусом (5 336 – за останню добу). За даними міністра охорони здоров’я Максима Степанова, здійснено тестувань за добу – 54 994 (зокрема методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483, досліджень експрес-тестами на антиген до Sars-CoV-2 – 13 104).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в м.Києві (463).

Всього в Україні вже одужали 1 176 918 людей (5 194 – за останню добу). Від коронавірусної хвороби в країні померло 26 212 людей, з них 162 – за останню добу. Всього в країні хворіє 154 340 осіб. Зафіксовано 1 487 547 підозр на Covid-19 (з них 6 140 – протягом останньої доби).

На Вінниччині всього одужало 27 738 людей (124 – за останню добу). Загалом на Вінниччині хворіє 9 244 особи. Також зафіксовано 40 456 підозр (471 – за останню добу).

Нагадаємо, у Вінниці зросло навантаження на лікарні з хворими на Covid-19, місто на порозі «червоної» зони.