Легалізація канабісу. Комітет Ради підтримав законопроєкт

У висновку Комітету вказано, що закон не містить ризиків корупції

Закон у першу чергу передбачає доступ до лікарських засобів для українських пацієнтів

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики підтримав законопроєкт №5596 про регулювання обігу конопель у медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності. У висновку вказано, що він не містить ризиків корупції. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

«Члени комітету визнали таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, законопроєкт №5596», – сказано у повідомленні.

Закон у першу чергу передбачає доступ до лікарських засобів для українських пацієнтів. Він також дозволить вирощування і виробництво таких препаратів для того, щоб підвищити доступність до них пацієнтам.

Нагадаємо, у червні Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт із регулювання обороту конопель у медичних цілях та для наукової і науково-технічної діяльності.