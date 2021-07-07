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    Легалізація канабісу. Комітет Ради підтримав законопроєкт

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    У висновку Комітету вказано, що закон не містить ризиків корупції - Легалізація канабісу. Комітет Ради підтримав законопроєкт
    У висновку Комітету вказано, що закон не містить ризиків корупції
    Фото: з відритих джерел

    Закон у першу чергу передбачає доступ до лікарських засобів для українських пацієнтів

    Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики підтримав законопроєкт №5596 про регулювання обігу конопель у медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності. У висновку вказано, що він не містить ризиків корупції. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

    «Члени комітету визнали таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, законопроєкт №5596», – сказано у повідомленні.

    Закон у першу чергу передбачає доступ до лікарських засобів для українських пацієнтів. Він також дозволить вирощування і виробництво таких препаратів для того, щоб підвищити доступність до них пацієнтам.

    Нагадаємо, у червні Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт із регулювання обороту конопель у медичних цілях та для наукової і науково-технічної діяльності.

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    Теги: Верховна Рада закон наркотики
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    Легалізація канабісу. Комітет Ради підтримав законопроєкт