Стало відомо, чому «слуги» не підтримали закон про легалізацію канабісу

Зеленський з’ясовував у «слуг», чому провалили легалізацію медичного канабісу. Радуцький кивав на Разумкова

Президент України Володимир Зеленський на екстреному засіданні фракції «Слуга народу» поцікавився у колег, чому вони не підтримали законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Про це повідомляє Бабель, посилаючись на своє джерело в СН.

За інформацією співрозмовника видання, перед зборами Зеленський повідомив, що будуть обговорюватися тільки кадрові питання.

Однак президент все-таки підняв питання про легалізацію медичного канабісу в Україні і поцікавився, чому не вистачило голосів.

Глава комітету Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький відповів, що спікер Дмитро Разумков не подав сигнал нардепам підтримати документ. За законопроект проголосували 152 «слуги» з 230.

У Міністерстві охорони здоров'я раніше просили Раду прийняти документ, пояснюючи, що легалізація медичного канабісу дозволяє зменшити біль у тяжкохворих пацієнтів. Він є ефективним при лікуванні понад 50 патологічних станів.

Раніше комітет Ради підтримав цей законопроєкт. У висновку вказано, що він не містить ризиків корупції.

У червні Верховна Рада зареєструвала законопроєкт із регулювання обороту конопель у медичних цілях та для наукової і науково-технічної діяльності.

Додамо, що МОЗ просив нардепів легалізувати канабіс. І нагадаємо, що він лікує.

Як відомо, у багатьох країнах коноплі вже використовують у терапевтичних цілях, завдяки їхнім властивостям допомагати в разі невиліковних медикаментами хвороб.

Що лікують канабісом

Рак

Канабіс офіційно використовується в США при больових синдромах, для лікування безсоння у онкохворих і для підвищення апетиту. Він прибирає нудоту під час хіміотерапії.

Хвороба Паркінсона

В разі хвороби Паркінсона, як мінімум, зменшується тремор, що полегшує хворому життя.

Хронічні болі

Безліч людей страждають від болю невідомого генезу, їм не допомагають знеболювальні або ж дають не тільки полегшення, але і важкі побічні ефекти. Канабіс у таких випадках діє м’яко, не викликаючи звикання і без важких побічних ефектів.

Канабіноїдні препарати чудово працюють у вікових пацієнтів, знімаючи тривожність і напругу.

Епілепсія

У дітей з епілепсією під час терапії речовиною канабідол на 54% знижується частота нападів, з’являється апетит і інтерес до життя, поліпшується розвиток.

Розсіяний склероз

В разі ураження нервових клітин головного і спинного мозку виникають фізичні й психічні проблеми. Канабіноїди допомагають контролювати м’язові спазми.

Еректильна дисфункція

Високий рівень холестерину негативно впливає на ерекцію у чоловіків. Дослідження показали, що канабіноїди знижують рівень холестерину і покращують стан судин, як наслідок – поліпшується еректильна функція.

Артрити

Канабіс допомагає знизити біль в суглобах у випадку артритів. За даними досліджень, проведених у Канаді, 36% канадців знімають біль від артритів канабіноїдами.

Після прийняття законопроєкту про легалізацію марихуани в Україні, пацієнти отримають доступ до лікування і полегшення перебігу складних захворювань, що відповідає сучасній світовій практиці.

Законопроєкт передбачає електронний реєстр всіх препаратів на основі конопель, які можна буде придбати тільки за електронними рецептами від лікаря.

До того ж, на будь-яку діяльність – виробництво або терапія медпрепаратами з канабісу – буде видаватися ліцензія.